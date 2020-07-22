Во всем мире подешевела нефть: график

Мировые цены на нефть в среду, 22 июля, начали падать после резкого роста накануне. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,45% – до $44,12.

Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,52% – до $41,70. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:50 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTi TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во всем мире во вторник, 21 июля, выросли на фоне новостей о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса.