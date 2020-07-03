Во всем мире подешевела нефть: график

Во всем мире подешевела нефть. После активного роста цен на протяжении недели, в пятницу, 3 июня, Brent с поставкой в сентябре подешевела на 0,84% – до $42,78 за баррель.

Баррель нефти марки WTI с поставкой в августе подешевел на 0,83% – до $40,31. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:20 по Киеву.

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Brent с поставкой в сентябре подорожала на 0,4% – до $42,2 за баррель. Баррель нефти марки WTI с поставкой в августе подорожал на 0,37% – до $39,97.

Саудовская Аравия пригрозила обвалить цены на нефть, если Ангола и Нигерия не начнут сокращать ее добычу.