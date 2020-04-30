Во Львове откроют продуктовые рынки: при нарушениях пригрозили закрытием

Во Львове с 1 мая возобновится работа продуктовых рынков, а с 12 мая – работа летних площадок и террас возле кафе и ресторанов.

Также местные власти попросили Кабмин открыть доступ к паркам и скверам. Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Работы рынков во Львове

"Обязательным является выполнение всех норм, утвержденных Минздравом. Персональная ответственность на руководителе за работу того или иного рынка. Будет достаточно жесткий контроль. Если будут нарушения, рынок будет закрываться без дискуссий", – сказал Садовый.

Также во Львове попросили правительство разрешить местным властям самостоятельно принимать решение об открытии парков и скверов. По мнению Садового, дело в разнице между различными городами и общинами.

"Во Львове много парков и скверов. Если на территории 5 гектаров будет находиться 50 человек – это же не проблема. Потому что люди, которые находятся на самоизоляции дома, физически портят свое здоровье. Они уже начинают иметь определенные проблемы. Поэтому надо дать органам местного самоуправления иметь такую ответственность", – пояснил мэр.

Что просят открыть с 12 мая

Городской голова Львова попросил правительство разрешить местным советам самостоятельно разрешать восстановление работы:

мастерских по ремонту часов, одежды, обуви, галантереи;

парикмахерских;

магазинов стройматериалов;

магазинив хозяйственных товаров;

магазинов;

цветочных рынков;

магазинов канцелярских товаров;

фотосалонов;

магазинов бытовой техники;

автокинотеатров;

магазинов по продаже средств связи;

розничной торговли текстильными товарами в специализированных магазинах.

Также Садовый заявил, что городской совет Львова решил с 12 мая возобновить работу летних площадок и террас возле кафе и ресторанов. Но, по его словам, для этого еще потребуется и разрешение от правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и ценности были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.

В Черновцах во вторник, 28 апреля, возобновилась работа продуктовых рынков – несмотря на карантин, который проходит по всей Украине. Разрешение дал исполком горсовета Черновцов после акции протеста местных предпринимателей.

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