Будут штурмовать Офис президента? Как во Львове разгорелся украинско-турецкий скандал

13 января Государственная пограничная служба "развернула" четверых граждан Турции, которые прилетели, чтобы работать на крупной текстильной фабрике. Тогда руководство компании выдвинуло пограничникам ультиматум и вывело сотни людей на митинги во Львове.

Что происходит и как разгорается украинско-турецкий скандал – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что случилось. Фактаж

13 января во Львовский аэропорт прилетели граждане Турции, которых пригласил льнокомбинат "GOLDI";

По словам компании, они должны были научить сотрудников работать на новом оборудовании;

Граждан Турции не пустили в Украину и посадили на обратный рейс;

Причиной, по словам пограничников, стало то, что турецкие спецы не смогли объяснить цель визита;

Компания потребовала извинений, а 20 января привезла во Львов 600 людей на митинг.

Версия пограничников: пытались проехать без документов

13 января в аэропорт прибыли граждане Турции, которые во время проверки не смогли объяснить, зачем они прилетели в Украину.

"Говорили, что на работу, но они не знали ни предприятия, ни в каком городе оно находится. Они не имели ни брони отелей, ни билетов назад, не могли сказать сколько времени проведут в Украине", – сказал в комментарии OBOZREVATEL спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

После они дали номер телефона, по которому должны были объяснить цель их визита и куда конкретно они едут. Трубку взял еще один гражданин Турции и дал следующий номер с той же целью. Однако номер оказался недействителен. Кроме того, турки не смогли предоставить приглашения на работу – ни в электронном виде, ни в печатном.

Тогда турецким наладчикам отказали во въезде и посадили на обратный рейс в Стамбул за счет авиакомпании.

Вечером в аэропорт приехали сотрудники компании "GOLDI" и привезли документы, в том числе, и приглашения на работу. Однако, они были датированы 13-м января, что тоже вызвало вопросы у пограничников.

Версия компании: намекали на взятку

В комментарии OBOZREVATEL начальник юридического отдела "GOLDI" Юлия Ветрук рассказала, что спецов из Турции пригласили для того, чтобы те научили сотрудников пользоваться новым оборудованием. Дело в том, что они закупили иностранное оборудование и в Украине нет никого, кто мог бы дать мастер-класс по его использованию.

По словам Юлии Ветрук, турков было пять – одного впустили, а четверых нет (в пресс-службе Госпогранслужбы не знают ничего о пятом человеке). Их начали расспрашивать о целях визита без переводчика, из-за чего те не смогли ничего понять и объяснить (пограничники уверяют, что их сотрудница общалась на турецком, а после привлекла для перевода еще одного пассажира. Это они подтверждают видеозаписью).

Также Юлия отметила, что после отказа туркам дали подписать решение погранслужбы не пускать их в Украину, но этот документ был оформлен на украинском. Кроме того, им якобы даже угрожали тюрьмой.

"Они не могут объяснить цель поездки, но могут подписать документ, который написан на украинском языке? Но пограничная служба умеет убеждать и сказала, что если не подпишите, то сядете в тюрьму. Это слова наших приглашенных людей. Их закрыли, к ним зашел, по их словам, высокий мужик, сказал: "Подписывай, иначе сядешь в тюрьму". И они подписали, они там знают, может, у нас как в Китае", – заявила юристка компании.

По её мнению, пятого турка отпустили, чтобы тот "раздобыл денег".

"Ему так намекали, и других вариантов у нас нет. Все были в одинаковых условиях, но одного пустили, а четверых - нет", – заявила она.

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Митинг: ультиматумы и оскорбления

17 января от имени компании было написано обращение в Западное отделение госпогранслужбы с информацией о том, что 20 января они выйдут на митинг под их отделение и под Львовский аэропорт. Требования к пограничникам выдвинули следующие:

Уволить капитана Госпогранслужбы Ольгу Кардаш (она общалась с турецкими специалистами и принимала решение);

Возместить убытки, которые понесла компания (57 тысяч гривень за билеты и другие траты на приглашение специалистов);

Принести извинения за действия Ольги Кардаш.

Митинг текстильщиков во Львове Алексей Муляренко

Митинг текстильщиков во Львове Алексей Муляренко

Митинг текстильщиков во Львове Алексей Муляренко

С этими призывами они вышли на митинг, куда приехали около 600 человек с ровенской фабрики компании. Во время протестов то и дело возникали перепалки между руководством и представителями Госпогранслужбы – последние называют действия предпринимателей давлением на государственные органы.

В свою очередь, Юлия Ветрук заявила, что если требования так и не будут выполнены, то все фабрики компании будут остановлены, а сотрудники поедут на митинг в Киев, под Офис президента Украины.

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