Вместо вложения денег в инфраструктуру 'Укрзалізниця' занялась списанием рабочих вагонов – СМИ

"Укрзализныце" необходимо инвестировать в обновление железнодорожных путей, половина которых нуждается в капитальном ремонте, а не в покупку новых вагонов. Об этом говорится в материале "Сегодня".

Издание отмечает, что износ железнодорожной инфраструктуры в Украине уже критический. Почти половина железнодорожных путей (8423 км) нуждается в капитальном ремонте. Еще 3373 км их полностью закрыты для движения составов. На некоторых участках поездам нельзя двигаться со скоростью более 20-30 км/ч из-за аварийности полотна.

По информации "Укртрансбезопасности", почти 90% случаев железнодорожных аварий в Украине происходят из-за неудовлетворительного содержания путей, и количество их растет.

Однако, вместо того чтобы ремонтировать пути, Министерство инфраструктуры намерено направить средства на закупку новых грузовых вагонов для "Укрзализныци", а старые – списать.

"На днях ведомство зарегистрировало проект приказа о запрете использования грузовых вагонов, которые достигли определенного возраста. На самом деле в этом нет необходимости. По словам экспертов, грузовые вагоны еще в удовлетворительном состоянии. Да и частные компании уже давно покупают собственные вагоны, чтобы не переплачивать "Укрзализныце" за аренду. Т. е. вместо списанных вагонов начнут закупать новые. Деньги опять пойдут не на обновление инфраструктуры, а на расходы, которые, по сути, не нужны", – сообщает "Сегодня".

По мнению председателя подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Верховной Рады Александра Скичко, такое решение Мининфраструктуры совершенно нелогично.

"Чем эти новые вагоны тянуть и по каким путям? В минтрансе есть лишние деньги, а инфраструктура в идеальном состоянии? Конечно, нет. По моему мнению, этот план лишен логики", – сказал Скичко. И подчеркнул: сейчас необходимо вкладывать в ремонт и обновление путей и локомотивов.

Ранее народный депутат Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.

В свою очередь, вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.