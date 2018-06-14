Вместо "Киевэнерго": в НКРЭКУ решили судьбу нового поставщика

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензии на право производства электрической и тепловой энергии для коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации "Киевтеплоэнерго".

Соответствующие решение было принято на заседании комиссии 14 июня, сообщает пресс-служба КГГА. Согласно обоснованиям к выдаче лицензий, "Київтеплоенерго" планирует осуществлять производство электрической и тепловой энергии на телплоэлектроцентралях ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве.

Заявленная мощность генерирующего оборудования "Київтеплоенерго": 5044 Гкал/ч и 1425 МВт.

Напомним, что сейчас идет процесс передачи в управление коммунальных тепловых сетей от частной компании "Київенерго" олигарха Рината Ахметова в коммунальное предприятие "Київтеплоенерго". Кроме того, новому предприятию должны были перейти по наследству долги "Київенерго", однако Киевсовет планирует принять постановление, которым откажется от долгов компании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что с 2013 г. "Київенерго" входит в состав группы ДТЭК. С того времени компания инвестировала в ремонты и модернизацию имущества, арендуемого у Киева (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, СТ, магистральных трубопроводов, котельных, тепловых и распределительных сетей, теплопунктов и т.д.), на общую сумму 3 млрд грн. Это в разы превышает суммы инвестиций за предыдущие периоды. В апреле истек срок действия договора аренды указанного имущества истекает, и оно должно будет вернуться в управление города.