В США из-за Крыма оштрафовали "дочку" Deutsche Bank

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США оштрафовало на $583 тыс. компанию Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за нарушение крымских санкций.

Она обслуживала платежи двух компаний, которые были в санкционном списке из-за аннексии Крыма. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

В частности, DBTCA согласилась выплатить $157,5 тыс. за обработку крупного платежа, связанного с серией покупок мазута через Соединенные Штаты кипрской компанией IPP Oil Products в 2015 году. В Минфине США отметили, что в DBTCA знали, что компания была под санкциями.

Вторую часть штрафа – $425,6 тыс. – на американское подразделение Deutsche Bank наложили за обработку в декабре 2015 года 61 платежа от Краснодарского регионального инвестиционного банка. В DBTCA должны были, но не проверили на предмет санкций SWIFT-код этого банка.

В Минфине США отметили, что в Deutsche Bank Trust Company Americas не стали добровольно разглашать эти нарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский банк Standard Chartered Bank оштрафовали на рекордную сумму 20,47 млн фунтов за то, что он нарушил режим крымских санкций, введенный против российского "Сбербанка".

Американский интернет-ритейлер Amazon оштрафовали на 134,5 тыс. долларов (3,62 млн грн) за нарушение санкций США, в том числе в отношении аннексированного Крыма.

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