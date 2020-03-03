Власть в Украине решила "кинуть" пенсионеров на повышение пенсий, которое обещали провести в марте 2020 года.

Такой вывод можно сделать из заявлений главы комитета ВР по вопросам соцполитики Галины Третьяковой и премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Повышение пенсий в Украине

Компаниец напомнил, что 23 декабря 2019 года Третьякова заявила, что индексация пенсий будет в марте и на это заложены средства в бюджете. "Будет перерасчет прожиточного минимума и пенсий. В бюджете это заложено. Два раза в год повышение минимальной трудовой пенсии и индексация в марте. Пенсии вырастут примерно на 12-13%. Индексация будет больше, чем инфляция, потому что это 50% от роста фонда заработной платы, который идет в два раза мощнее, чем инфляционные процессы", – сказала тогда Третьякова.

А вот уже 2 марта 2020 года премьер Гончарук заявил, что с повышением пенсий придется подождать. "Согласно закону, в течение года мы принимаем решение, и нет четкого периода, когда оно должно быть принято, с какого-то момента, с какой даты должна происходить индексация. Это решение сейчас еще находится в процессе разработки", – сказал Гончарук.

Очевидно, что заявления этих чиновников противоречат друг другу – а в проигрыше пенсионеры."Вот так и живем, действующая власть обещает одно, а в реальности совсем другое. А потом еще удивляются, почему падает так стремительно их рейтинг", – подытожил Компаниец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в законе не прописаны четкие сроки, потому решение по пенсиям будет принято "в течение года".

Министр соцполитики Юлия Соколовская уточнила, что индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. При этом она коснется только пенсионеров старше 80 лет. В среднем для них общая прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.

Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев.

В Украине индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. В среднем для пенсионеров старше 80 лет прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.

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