Сьогодні в Китаї вперше відкрився фондовий ринок, після масового поширення коронавірусу, з обвалом на 7,72%, до вчорашніх екстрених заходів влади Китаю (заборона на продаж в коротку акцій, закриття нічного ф'ючерсного ринку та інформації про старт вливання Національним банком Китая додаткової ліквідності в сумі еквівалентній $173 млрд дол.) сьогодні вимушені були додати:

1. Екстрене зниження Центральним банком ставок кредитування на 10 п.п.

2. ЦБ Китая екстрено вийшов на ринок з операціями РЕПО:

- на 7 днів було проведено угод на суму 900 млрд юанів (еквівалент $129 млрд дол) з ставкою 2,4% річних.

- на 14 днів було проведено угод на суму 300 млрд юанів ($43 млрд дол) з ставкою 2,55% річних.

Це найбільше одноденне вливання банком Китая ліквідності в економіку за всю історію.

Але через пару годин після відкриття торгів по більш ніж 3000 акцій було зупинені торги через досягнення максимального розміру одноденного падіння їх вартості.

Начебто можна дійти висновку, що сьогодні краї на фондовому ринку Китаю, так як індекс обвалився на 7,72% за один, але в житті не все так просто, як здається на перший погляд.

Поки фондовий ринок Китаю був на канікулах в цей же час на фондовому ринку США торгувався ETF з бенчмарком фондового ринку Китаю і за цей час він впав на 8,75%.

Тобто виходить, що владу Китаю сьогодні загасила своїми діями повний обвал і падіння фондового ринку Китаю виявилося навіть менше, ніж він фактично знизився за час канікул.

Фактично владі вдалося не допустити глобальної паніки, але це поки, що далі буде відбуватися ніхто не знає.

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