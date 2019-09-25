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27 сентября • обновлено в 19:51
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Владельцы биткоина за сутки потеряли $25 млрд: что происходит с курсом

14.8т Читать материал на украинском

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

По данным портала CoinMarketCap, цена цифровой валюты за последние сутки упала с $9750 до примерно $8400. Таким образом, курс снизился на $1300 или на 13%. А капитализация с $175,4 млрд опустилась до $150 млрд. Следовательно, меньше чем за сутки убытки владельцев биткоина составили более $25 млрд.

Обвал курса биткоина

Обвал курса биткоина

CoinMarketCap

Биткоин потянул за собой вниз весь рынок криптовалют. Из рейтинга топ-100 на сайте CoinMarketCap незначительный рост есть только у 8 монет. Все остальные стремительно дешевеют. При этом многие за сутки потеряли 15-25% стоимости.

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Так, из первой десятки криптовалют сильнее всего подешевели:

  • Bitcoin SV – на 23,84%;

  • Bitcoin Cash – на 22,41%;

  • EOS – на 20,21%.

Как упали криптовалюты

Как упали криптовалюты

CoinMarketCap

Как сообщает ресурс ForkLog, критик биткоина Питер Шифф уже предсказал биткоину дальнейшее падение до $4000 и ниже, а его оппонент Энтони Помплиано заявил, что купил на падении.

"Краткосрочные ценовые скачки биткоина никак не влияют на долгосрочную картину", — резюмировал Помплиано.

Владельцы биткоина за сутки потеряли $25 млрд: что происходит с курсом

NewsBTC

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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Sidelnik Sergey
Sidelnik Sergey
Когда спрашивают -Почему так упал биткоин, то это неадекватный вопрос. Правильным будет вопрос - за счёт каких факторов он так вырос накануне?,а ещё более простая формулировка - кто всех прошвырял? А то , что владельцы Биткоина потеряли деньги это не факт. Факт то, что этих денег никогда и не было.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Ну тут кто кого перенаї*е: змусити новеньких вкласти реальні гроші, змінити курс, продати свої, і вчасно вийти з гри.
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