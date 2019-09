Владельцы биткоина за сутки потеряли $25 млрд: что происходит с курсом

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

По данным портала CoinMarketCap, цена цифровой валюты за последние сутки упала с $9750 до примерно $8400. Таким образом, курс снизился на $1300 или на 13%. А капитализация с $175,4 млрд опустилась до $150 млрд. Следовательно, меньше чем за сутки убытки владельцев биткоина составили более $25 млрд.

Биткоин потянул за собой вниз весь рынок криптовалют. Из рейтинга топ-100 на сайте CoinMarketCap незначительный рост есть только у 8 монет. Все остальные стремительно дешевеют. При этом многие за сутки потеряли 15-25% стоимости.

Так, из первой десятки криптовалют сильнее всего подешевели:

Как сообщает ресурс ForkLog, критик биткоина Питер Шифф уже предсказал биткоину дальнейшее падение до $4000 и ниже, а его оппонент Энтони Помплиано заявил, что купил на падении.

"Краткосрочные ценовые скачки биткоина никак не влияют на долгосрочную картину", — резюмировал Помплиано.

#Bitcoin has finally broken below the support line of the large descending triangle it has been carving out for months. This is a very a bearish technical pattern, and it confirms that a major top has been established. The risk is high for a rapid decent down to $4,000 or lower!