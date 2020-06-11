Владелец Zara, Bershka и Pull&Bear закроет 1200 магазинов

Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и Massimo Dutti, закроет от 1000 до 1200 магазинов по всему миру.

Всего их в компании 7412, а после сокращения останется от 6700 до 6900. Об этом говорится в квартальном отчете Inditex, который опубликован на ее сайте.

Inditex закроет магазины Zara, Bershka, Pull&Bear

Речь идет о небольших магазинах, которые расположены в не самых удачных с точки зрения торговли местах. Большинство из них не связаны с брендом Zara.

В отчете указано, что магазины, которые попадут под "сокращение", приносят от 5% до 6% прибыли, тогда как на них приходится примерно 15-16% всей сети.

Предполагается, что сотрудников сокращать не будут – им предложат работу в онлайн-продажах. Inditex заявила, что намерена развивать это направление и вложить в него до 2022 года 2,7 млрд евро.

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