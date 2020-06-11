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11 июня • обновлено в 13:26
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Владелец Zara, Bershka и Pull&Bear закроет 1200 магазинов

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Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и Massimo Dutti, закроет от 1000 до 1200 магазинов по всему миру.

Всего их в компании 7412, а после сокращения останется от 6700 до 6900. Об этом говорится в квартальном отчете Inditex, который опубликован на ее сайте.

Inditex закроет магазины Zara, Bershka, Pull&Bear

Inditex закроет магазины Zara, Bershka, Pull&Bear

Речь идет о небольших магазинах, которые расположены в не самых удачных с точки зрения торговли местах. Большинство из них не связаны с брендом Zara.

В отчете указано, что магазины, которые попадут под "сокращение", приносят от 5% до 6% прибыли, тогда как на них приходится примерно 15-16% всей сети.

Предполагается, что сотрудников сокращать не будут – им предложат работу в онлайн-продажах. Inditex заявила, что намерена развивать это направление и вложить в него до 2022 года 2,7 млрд евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, сервис по доставке еды UberEats ушел из Украины вовсе не из-за коронакризиса. Настоящая причина – в позднем выходе на рынок, "предательстве" топ-менеджера и провале переговоров с McDonald's.

IKEA 14 мая запустила онлайн-продажи в Украине. Через сутки после запуска IKEA в Украине официальный сайт "лег" из-за большого наплыва посетителей.

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Автор
Андрей Довгань
Теги
кризис интернет-магазины
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Экономика Рынки и компании

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