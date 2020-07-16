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Витренко закончил работу в "Нафтогазе"

Юрий Сергиенко
Рынки и компании
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Юрий Витренко покинул 'Нафтогаз'

Юрий Витренко покинул "Нафтогаз". Фото vse.media.

Юрий Витренко завершил свою работу на должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, уточнив, что оставляет в компании большие наработки.

"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины"", – написал Витренко.

Он напомнил, что пришел в компанию в 2014 года после Революции Достоинства, "чтобы защищать нашу энергетическую независимость".

"Благодарю за действия в пользу нашего общего дела всех украинцев, гражданское общество, журналистов, парламентариев и чиновников, наших международных партнеров и коллег по группе компаний "Нафтогаз". Оставляя большие наработки (и деньги от "Газпрома" – направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", – отметил Витренко.

Facebook Юрия Витренко

Facebook Юрия Витренко

Напомним, что Юрия Витренко в мае предупредили, что через два месяца его должность в "Нафтогазе" будет сокращена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне он был отозван из наблюдательного совета ПАО "Укрнафта", где он был представителем "Нафтогаза". Его место занял Николай Гавриленко.

УкраинаНАК "Нафтогаз"Юрий Витренко
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