Витренко уволили из "Нафтогаза": топ-менеджер обвинил Коболева

Коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко предупредили о том, что через два месяца его должность сокращают, а он фактически остается без работы. Управленец уверен, что такое решение принял глава компании Андрей Коболев.

Об этом сам менеджер заявил на своей странице в соцсети. "Друзья, меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают", – написал Витренко.

Он также заявил, что его уволил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, которому он помогал создавать имидж за деньги компании. "Коболеву Кабмин, снова без всякого конкурса, продлил контракт на четыре года. И теперь Коболев фактически увольняет меня. Мы сами помогли Коболеву создать его имидж. Да, "Нафтогаз" платит за его личный пиар, но это не главное. Мы хотели изменений во власти. Мы хотели "новые лица". Нам нужно было вместе с властью защищать Украину от российской агрессии. Нам нужно было, чтобы власть проводила реформы, которые могут привести нас в Европу. А потом мы боялись "выносить сор из избы", переживая, что это поможет оппонентам критиковать наш европейский выбор", – написал Витренко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в "Нафтогазе" запустили радикальное переформатирование управленческой вертикали. Ее автор - новая "правая рука" председателя правления Андрея Коболева Отто Ватерландер, которого в январе назначили исполнительным директором НАК по трансформации.

Сообщается, что именно из-за разногласий с Ватерландером покинул "Нафтогаз" глава газового дивизиона Андрей Фаворов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!