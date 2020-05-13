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13 мая • обновлено в 16:24
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Витренко уволили из "Нафтогаза": топ-менеджер обвинил Коболева

19т
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Коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко предупредили о том, что через два месяца его должность сокращают, а он фактически остается без работы. Управленец уверен, что такое решение принял глава компании Андрей Коболев.

Об этом сам менеджер заявил на своей странице в соцсети. "Друзья, меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают", – написал Витренко.

Он также заявил, что его уволил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, которому он помогал создавать имидж за деньги компании. "Коболеву Кабмин, снова без всякого конкурса, продлил контракт на четыре года. И теперь Коболев фактически увольняет меня. Мы сами помогли Коболеву создать его имидж. Да, "Нафтогаз" платит за его личный пиар, но это не главное. Мы хотели изменений во власти. Мы хотели "новые лица". Нам нужно было вместе с властью защищать Украину от российской агрессии. Нам нужно было, чтобы власть проводила реформы, которые могут привести нас в Европу. А потом мы боялись "выносить сор из избы", переживая, что это поможет оппонентам критиковать наш европейский выбор", – написал Витренко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в "Нафтогазе" запустили радикальное переформатирование управленческой вертикали. Ее автор - новая "правая рука" председателя правления Андрея Коболева Отто Ватерландер, которого в январе назначили исполнительным директором НАК по трансформации.

Сообщается, что именно из-за разногласий с Ватерландером покинул "Нафтогаз" глава газового дивизиона Андрей Фаворов.

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Персоны
Юрий Витренко Андрей Коболев
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Романова София
Романова София
И какое вообще отношение Путин имеет к увольнению Витренко ?
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Романова София
Романова София
От тварь какая. Такая же как и Коболев. На фоне обнищания людей, они ,видите ли, демонстрировали рекордвую прибыль и премии себе милиооные выписывали. Этот Витренко еще говорил, что для него работа в Накнафтогазе чуть ли не наказание.Он, мол, такой специалист, что мог бы работать в любых инвестиционных компаниях и зарабатывать гораздо больше.Увольняют и правильно делают, меньше нахлебников будет.
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Нафтогаз - это коммерция и деньги. Многомиллионные премии и оклады менеджмента Нафтогаза получили скандальную известность. Но даже здесь коммерс свое увольнение привязал к реваншу Путина. Как это по свидомому. Кастрюли, что скажете, зрада или очередная лапша?
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