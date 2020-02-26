В "Нафтогазе" признали фатальную ошибку с "Газпромом": Витренко сказал, почему проиграли суд

Украина не смогла добиться от "Газпрома" повышения тарифа на транзит газа из-за того, что сотрудники "Нафтогаза" неправильно оформили иск.

При этом "Нафтогаз" по другим требованиям в рамках Стокгольмского арбитража наголову разбил российского монополиста. Об этом заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, выступая на встрече с членами Energy Club, сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Победа над "Газпромом" в суде

"Сотрудники "Нафтогаза" при составлении документа-просьбы к "Газпрому" не соблюли формальные требования", – объяснил Витренко.

Вместе с тем топ-менеджер заявил, что в рамках арбитража обязательства "бери или плати" за предыдущие периоды, которые касались покупки газа у России, были едва ли не впервые в истории европейских долгосрочных контрактов были признаны кабальными.

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"Несмотря на то, что это европейская практика, в нашем контракте с РФ не было других пунктов, которые есть в европейских контрактах. На этом строилась линия защиты. Мы ссылались на секцию 36 законодательство Швеции. Она касалась утюгов и стиральных машин. Нас потроллили арбитры за это. Когда я это прочитал – думал, что мы точно пропали. Но это сработало", – сказал Витренко.

По его словам, европейцы были удивлены условиям контракта, который Украина подписала с РФ: "Вы же юридически не могли такое выполнять!".

Что эта победа дала Украине

По словам Витренко, если бы Украина не пересмотрела условия коммерческой деятельности с "Газпромом", то они бы в дальнейшем ее "убили". Дело в том, что РФ по правилу "бури или плати" требовала от Украины порядка $56,7 млрд плюс едва ли не $15 млрд процентов. Таких денег взять было бы неоткуда.

Условия нового контракта

"Если отбросить проценты, было бы $56,7 млрд. Но мы понимаем масштаб этой проблемы. Если бы мы не изменили коммерческие условия с "Газпромом", то никакое внутреннее повышение тарифов в Украине, никакие внешние изменения не спасли бы "Нафтогаз" и Украину. $56,7 млрд – это треть всех доходов госбюджета. Это в два раза больше, чем суммарные траты на оборону, образование и медицину", – сказал Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

По итогам 2018 глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Еще почти 700 млн грн топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить по итогам всего процесса против российской компании.

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