Виталий Онищенко: Чтобы атомная отрасль развивалась, нужна поддержка президента и всех ветвей власти

Кабинет министров Украины по инициативе министра энергетики Алексея Оржеля уволил президента "Энергоатома" Юрия Недашковского с формулировкой "за неэффективный менеджмент", "подозрение в разворовывании государственных средств" и пр. С другой стороны – за Недашковского заступились в "Украинском ядерном обществе", заявив, что это увольнение приведёт к дестабилизации работы атомной отрасли.

Поэтому для того, чтобы разобраться, что на самом деле происходит в отрасли атомной энергетики Украины и каковы ее перспективы, мы решили пообщаться с человеком независимым от кланов и финансово-промышленных групп, незаангажированным специалистом, профессионально разбирающимся в теме. На наши вопросы согласился ответить экс-гендиректор ГК "Ядерное топливо", эксперт, который держит руку на пульсе происходящего в атомной отрасли, – Виталий Онищенко.

В эксклюзивном интервью OBOZREVATEL эксперт рассказал, что будет с ГП НАЭК "Энергоатом" после отставки Юрия Недашковского, представил свое видение развития отрасли, а также обозначил текущие и стратегические задачи, которые требуют неотлагательных мер.

"Недашковский – профессионал, он много сделал для атомной отрасли"

– Виталий, каково ваше мнение – справедливо ли уволили руководителя НАЭК "Энергоатом" и есть ли почва под уголовным преследованием, обвинениями в разворовывании государственных средств?

– Что касается этих обвинений – это дело правоохранительных органов. Поэтому пусть они дают правовую оценку, исследуют факты. Если для этого есть какие-то основания, то пусть идут в суды и там доказывают.

Юрий Недашковский – человек профессиональный, он работает в атомной энергетике уже десятки лет. Мое личное мнение – человек он достаточно сильный в плане менеджмента, уважаемый в кругах атомщиков не только на территории Украины, но и за ее пределами. Если брать всю его карьеру, то он немало сделал для атомной энергетики.

– Недашковского ассоциируют с экс-депутатом ВР Николаем Мартыненко, за которым тянется 15-летний шлейф коррупционных скандалов и различных махинаций. Говорят, что именно при нем появился институт "смотрящих". Возможно, с этим связано увольнение?

– Думаю, его увольнение связано с тем, что сегодня новая власть имеет большое желание очиститься от всего прошлого, от всех, кто может сегодня закулисно влиять на атомную энергетику.

– Приведет ли это увольнение к дестабилизации работы атомной отрасли, как заявили об этом профсоюзы?

– На сегодняшний день дестабилизации не наблюдается. Понятно, что президент такой большой компании, как "Энергоатом", которая на сегодняшний день обеспечивает производство более 50% всей электроэнергии Украины, обязан иметь политическую поддержку во всех эшелонах власти, в том числе, непосредственно президента страны.

Юрий Недашковский

Если взять, к примеру, строительство атомных блоков, то без политической поддержки такие большие инвестиционные проекты, просто будучи президентом "Энергоатома", реализовать невозможно.

– Вы отметили профессиональные качества Недашковского. Как скажется это увольнение на атомной отрасли?

- Атомные энергоблоки как эксплуатировались, так и будут продолжать эксплуатироваться. Ведь эксплуатацию АЭС обеспечивают большое количество профессионалов-атомщиков: персонал АЭС, предприятия и организации, обеспечивающие безопасную эксплуатацию атомных энергоблоков. Все они остались и никуда не делись. Поэтому, конечно, любой новый президент, который придет в НАЭК "Энергоатом", в первую очередь будет опираться на этих профессионалов.

- Возвращаясь к Мартыненко и кланам. Работают ли их старые схемы сегодня?

- Я напрямую сказать это не могу, работают или нет, но однозначно что-то происходит не так. Сегодня в прессе мы видим море информации о злоупотреблениях при закупках, при выборе поставщиков и т.д. Ведь практически все энергоблоки АЭС проходят процесс продления эксплуатации и повышения безопасности, в процессе которых НАЭК "Энергоатом" закупает огромное количество услуг и оборудования. Иногда без проведения открытых конкурентных торгов уходят миллиарды. Именно это искушает не чистых на руку служащих воспользоваться такой ситуацией.

- На сегодняшний день в атомной энергетике не так много людей, которые профессионально владеют вопросом и могут руководить таким крупным государственным предприятием как "Энергоатом". Кто, на ваш взгляд, может стать у руля компании?

- Украина имеет собственный опыт строительства и эксплуатации энергоблоков АЭС. В настоящее время построены, эксплуатируются, модернизируются и продлевается эксплуатация 15-ти энергоблоков на четырех атомных станциях Украины. Для ведения такой деятельности необходим мощный инженерный и руководящий персонал атомщиков. Поэтому, считаю, что в отрасли найдутся люди, достойные занять это место.

- Бытует мнение, что атомная отрасль нуждается в жесткой руке…

- Если под "жесткой рукой" понимается сильный управленец, обладающий профессиональными навыками и менеджерскими качествами, то, да, конечно, нуждается. Но как я уже говорил выше, кроме этого необходима мощная поддержка высшей политической власти. Если власть и руководство "Энергоатома" будут работать синхронно, то перед нами откроются большие перспективы.

"Необходимо выровнять тариф для атомной электроэнергии и достроить два блока ХАЭС"

- Какие вызовы в целом сегодня стоят перед атомной отраслью Украины?

- На сегодня основным вызовом для атомной энергетики является тариф. Тариф должен быть обоснованным и обеспечивать возможность безопасной эксплуатации действующих энергоблоков, мероприятия по повышению безопасности и реализацию стратегических задач. На мой взгляд, тариф для НАЭК "Энергоатом" занижен.

- Не секрет, что раньше решения принимались не в пользу атомной энергетики, а в пользу тепловой энергетики. Изменится ли эта ситуация?

- Тот факт, что тариф для тепловой генерации значительно вырос, а тариф для атомной генерации в отдельные моменты даже понижался, говорит о лоббировании интересов тепловой энергетики. Тем самым за счет атомной энергетики процветали вот такие кланы, о которых вы говорите.

Поэтому ситуацию необходимо менять в сторону объективного подхода к определению тарифов для различных типов генераций, в том числе, атомной и тепловой.

- Каковы стратегические задачи атомной отрасли?

- Как минимум, удержание объема производства электроэнергии на АЭС на уровне 50%. Для этого в первую очередь необходимо говорить о достройке двух энергоблоков (№3 и №4) ХАЭС. Это позволит заместить мощности энергоблоков АЭС, которые необходимо будет снимать с эксплуатации в ближайшие 10-15 лет.

Еще одна стратегическая задача – обращение с радиоактивными отходами АЭС, а также теми радиоактивными отходами, которые будут возвращаться из РФ после переработки ядерного топлива наших АЭС.

Следующей стратегической задачей является ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива и прекращение вывоза отработавшего ядерного топлива Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской АЭС на переработку в РФ.

- Как сегодня выживает атомная отрасль в условиях несправедливой конкуренции?

- Если посмотреть отчетность НАЭК "Энергоатом", то выяснится, что атомная отрасль сегодня все больше затягивается в кредитные обязательства. Когда тариф был необоснованно занижен, "Энергоатому" приходилось заимствовать финансовые ресурсы. Решением для НАЭК "Энергоатом" было бы установление обоснованного тарифа за счет выравнивания между различными типами генераций.

От геополитики к экономике: "С приходом новой власти нужно требовать скидку на топливо"

- Возможно ли с помощью атомной энергетики понизить тариф для населения на электроэнергию?

- Обращаю внимание, что тариф для АЭС – самый низкий среди всех типов генераций в Украине и ниже чем тариф для населения. Именно за счет низкого тарифа для АЭС удается удерживать фиксированный тариф для населения. Поэтому понижение тарифа для населения только за счет атомной энергетики вряд ли реализуемо. Если рассматривать в целом изменения в тарифной политике для всех типов генераций, то пути снижения тарифа для АЭС – в снижении себестоимости производимой электроэнергии.

Значительную часть в себестоимости электроэнергии АЭС занимает цена ядерного топлива. На сегодняшний день у нас два поставщика ядерного топлива: Westinghouse и ТВЭЛ. На мой взгляд, сейчас сложилась благоприятная ситуация для того, чтобы понижать цены на топливо за счет конкуренции между производителями.

- Какие к этому есть предпосылки?

- Есть много факторов. Во-первых, это мировые тренды по снижению стоимости природного урана. Не забывайте о наличии в Украине собственных источников природного урана и циркониевого производства (необходимый элемент тепловыделяющей сборки для реактора).

Очень важный аспект – резерв топлива. На сегодня у нас годовой резерв топлива. Однозначно, резерв необходимо увеличивать.

Необходимо говорить и о диверсификация процесса обогащения ядерного топлива для Украины (в мире как минимум 5 стран имеющих заводы по обогащению). Нам нужно планировать и создание собственного производства по изготовлению ядерного топлива в Украине.

Также предпосылки связаны с диверсификацией поставок ТВС для АЭС. Мы сегодня можем смело говорить, что у нас – два поставщика практически одинаковых – Westinghouse и ТВЭЛ. Имея конкуренцию между ними, мы можем обсуждать экономику, но также ни в коем случае не следует забывать о безопасности. Потому что, если мы говорим, что русские готовы снизить цены на топливо, дать большие скидки, то, естественно, нужно смотреть на то, как это может повлиять в части поставок, последующих отказов от поставок и т.д.

Если идти сугубо по экономике, оглядываясь на факторы безопасности, то не составит никакого труда договориться с той же компанией ТВЭЛ о дисконте на ядерное топливо для атомных электростанций Украины. Немаловажным фактором в этом процессе может стать очищение от коррупционной составляющей, которая, вероятно, присутствует в данных поставках.

- Как вы оцените топливо в соотношении цена/качество? Какое топливо лучше - Westinghouse или ТВЭЛ? Можно ли, на ваш взгляд, отказаться от закупок топлива в РФ? Вы отметили возможность ведения переговоров с компанией ТВЭЛ – не вызовет ли это бурю негодования?

- Основная цель перехода частично на ядерное топливо Westinghouse - диверсификация поставок. Данный процесс позволяет исключить монополию ТВЭЛ на поставку ядерного топлива и дает дополнительные рычаги для переговоров по стоимости. Так зачем отказываться от одного из поставщиков? По-моему, необходимо сохранить некий баланс между поставщиками для создания конкуренции и потенциально для ведения переговоров по снижению стоимости.

Оставить один вид ТВС целесообразно тогда, когда в Украине будет принято решение о создании собственного завода по фабрикации ядерного топлива.

В части того, какое топливо лучше или хуже, наверное, данный вопрос для ядерного реактора может звучать как: является ли безопасным эксплуатация действующих реакторов АЭС с использованием ядерного топлива компании Westinghouse Electric Sweden? Для ответа на данный вопрос имеется специальный орган – Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Учитывая положительные результаты квалификации ядерного топлива Westinghouse Electric Sweden, разрешение ГИЯРУ на загрузку данного топлива в активные зоны реакторов Запорожской и Южно-Украинской АЭС и эксплуатацию данного топлива уже несколько лет, то можно констатировать, что безопасная эксплуатация действующих реакторов ВВЭР-1000 обеспечивается.

"С каждым годом безопасность эксплуатации АЭС растет"

- Каким вы видите развитие энергетической системы Украины и роли атомной энергетики в ней на ближайшие 15-20 лет?

- Однозначно вижу составляющую атомной энергетики в энергетическом балансе Украины не менее 50%. Это дешевая, экологически чистая, безуглеродная электроэнергия. Безусловно, на общественное мнение влияют глобальные аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусима. Но такие аварии привели к созданию более современных реакторных установок (поколение 3+) с большими степенями защиты, дополнительными мероприятиями на такие гипотетические условия, которые в принципе не могли бы произойти.

В Украине реализуется Программа повышения безопасности действующих энергоблоков, в рамках продления эксплуатации модернизируется оборудование и системы, дополнительно предусматриваются мобильные установки. Когда-то и самолеты часто падали, а сегодня миллионы рейсов без падений и самолет считается одним из самых безопасных видов транспорта. Почему? Потому что каждый год повышается безопасность. То же самое можно сказать и об атомной энергетике. В этом контексте могу утверждать, что сжигать углеводороды – это преступление.

- Сегодня в экспертной среде бытует мнение, что атомная энергетика – выхолощена и является заложником геополитики. Согласны?

- То, что атомная энергетика имеет политическую составляющую – бесспорно. Прежде всего, это связано с огромными прибылями (один энергоблок ВВЭР-1000 может производить в год 7,5 млрд. кВт-ч, а у нас 13 энергоблоков ВВЭР-1000). Однако есть политика и есть безопасность. Задача эксплуатирующей организации –обеспечить безопасность АЭС при любых политических составляющих. Учитывая большое количество миссий МАГАТЭ по проверке наших АЭС, Украина обеспечивает безопасность действующих АЭС.

Атомная энергетика в мире – это флагман прогресса, так как требует повышение культуры и общего уровня образования в государстве, где строится и эксплуатируется АЭС. Клуб стран, которые являются разработчиками реакторных технологий, достаточно узок и вызовы современности вынуждают их создавать более современные энергоблоки с повышенным уровнем безопасности.

Украина не является разработчиком реакторных установок, но вносит свой вклад в создание новых современных систем безопасности и модернизации существующих систем. Поэтому, считаю, что атомная энергетика не выхолощена, а наоборот задает новые требования ко всем отраслям народного хозяйства, которые участвуют в выполнении проектных, изыскательских, строительных и монтажных работ, изготовлении и поставке оборудования и систем.

- Насколько мы сегодня конкурентноспособны в части выработки электрической энергии в сравнении с нашими ближайшими соседями – Польшей, Румынией, Словакией и Беларусью?

- Мы не только конкурентноспособны, но по многим направлениям мы значительно опережаем ближайших соседей. Например, мы уже с 80-х годов прошлого столетия проектируем, строим и эксплуатируем атомные электростанции, а в Польше их просто нет, в Белоруссии – только строится.

В Украине присутствуют практически все типы генераций: атомная, ТЭС, солнечные ЭС, ветровые, гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие. Т.е. наша объединенная энергетическая система работает и балансируется всеми типами генераций. Это то, чего нет в этих странах.

В настоящее время у нас создан новый рынок электроэнергии по образу европейских стран и начата реализация плана интеграции объединенной энергосистемы Украины в европейскую энергосистему ENTSO-E.

- Вернемся к вопросу НАЭК "Энергоатом". Как было отмечено выше, остро стоит вопрос достройки двух энергоблоков ХАЭС, ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ, плюс необходимо эксплуатировать существующие энергоблоки, проводить ремонты и пр. Без руководителя "Энергоатома" сможем ли мы пройти по этому пути ровно, не выпадем ли мы из этого процесса?

- Вы имеете в виду, если руководителя вообще не будет?

- Имеется в виду период междувластия. Пока руководителя нет и о конкурсе на эту должность ничего не слышно.

- На сегодня принято достаточно взвешенное решение Кабинетом министров Украины о назначении исполняющим обязанности директора НАЭК "Энергоатом" не менее профессионального атомщика – Павлишина Павла Яремовича, директора Ривненской АЭС. Данный шаг поможет значительно уменьшить напряженность среди атомщиков.

Я надеюсь, что правительству хватит и силы, и воли, чтобы организовать абсолютно прозрачный конкурс, который позволит отобрать профессионалов и серьезных менеджеров, а не создать условия в конкурсе, где у кланов появится возможность протолкнуть своего человека для решения определенных коррупционных вопросов.

Безусловно, руководитель НАЭК "Энергоатом" является ключевой фигурой и его проффесионализм и компетентность играют очень важную роль. Но такая фигура не работает самостоятельно, трудится команда профессионалов по различным направлениям. Поэтому, считаю, что на период междувластия команда будет выполнять свои обязанности и реализовывать действующие проекты и контракты.

Однако такой период не может быть долгим, т.к. неопределенность в своем будущем влияет на людей и, в конечном счете, будет влиять на качество выполняемых ими функций.

Кроме того, реализация таких проектов как строительство новых энергоблоков, ЦХОЯТ это государственная задача. Без участия всех ветвей власти в таких огромных проектах никакой президент "Энергоатома" самостоятельно ничего не сделает. Поэтому, если будет принято взвешенное правильное решение по новому президенту, если новый президент сумеет донести до всех заинтересованных государственных чинов, что атомная энергетика – локомотив экономики, энергетической безопасности, что атомной энергетике нет альтернатив, то все будет хорошо и мы справимся со всеми вызовами.

- Правильно ли я понимаю, если мы достроим два блока ХАЭС, то сможем отправлять электроэнергию на экспорт?

- Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС длительный проект, который позволит не только сохранить энергонезависимость Украины, но и позволит продавать электроэнергию в Европу.

Если мы достроим, то спокойно сможем смотреть вперед. Ведь достройка не делается за один год, на это 10 лет понадобиться, чтобы полностью ввести два энергоблока в эксплуатацию.

Промедление с принятием решения о строительстве приведет к тому, что мы через 10 лет вместо энергонезависимости попадем в энергозависимость (действующие энергоблоки остановятся, а новые еще не будут введены в эксплуатацию).

Кроме того, для обеспечения возможности интеграции энергосистемы Украины в европейскую энергосистему необходимо иметь сопоставимую мощность для работы и устойчивости энергосистемы Украины. В этом ключе строительство двух энергоблоков полностью исключит проблемы энергосистемы Украины.

Виталий Онищенко

Еще один немаловажный аргумент для достройки энергоблоков №3 и 4 ХАЭС в Украине – это цена. По оценкам, стоимость достройки этих двух энергоблоков в 2-3 раза меньше, чем строительство новых энергоблоков. Такой благоприятной ситуации у нас больше не будет потому, что срок службы уже построенных конструкций не бесконечен, и список потенциальных поставщиков реакторных технологий, которые возможно разместить в существующих конструкциях, очень ограничен. Поэтому надеюсь, что новый президент НАЭК "Энергоатом" сможет донести чинам важность, необходимость и безальтернативность атомной энергетики и достройки блоков.

"Зеленая энергетика в нынешних условиях – зло, на ней зарабатывают олигархи"

- Сегодня многие энергетические эксперты бросают острые стрелы критики в адрес министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, который ранее развивал альтернативные источники электроэнергии. Этот конфликт как-то повлияет на атомную отрасль?

- Если говорить об Оржеле и альтернативной энергетике, о чем я уже излагал свое видение журналистам, зеленая энергетика в нынешних условиях и при тарифах, которые мы сегодня имеем, – это зло. Как бы это не воспринимали люди, но на сегодня это зло. "Зеленый" тариф – самый высокий в Европе. По такому высокому тарифу электроэнергию в соответствии с условиями тарифа необходимо выкупать обязательно. Т.е. нужна она такая дорогая или нет, владелец такой генерации свои деньги получает.

На зеленой энергетике делают бизнес олигархи. Они очень быстро увидели, что при самом большом тарифе в Европе и при незначительных капиталовложениях можно очень быстро заработать деньги, чем, собственно, и воспользовались.

"Зеленая" электроэнергия – это негарантированная генерация. Т.е. есть солнце – есть электроэнергия, нет солнца – нет электроэнергии. Значит необходимо иметь парк маневренных мощностей, которые очень быстро могут выдать электроэнергию в сеть в случае отсутствия солнца. Такие мощности в Украине – большой дефицит (это как правило малые энергоблоки тепловых станций – старые, износ более 70%).

Таким образом, в партнеры к "зеленой энергетике" необходимо создавать маневренные мощности. В любом случае "зеленая" негарантированная энергетика не может заменить базовую атомную энергию, которая обеспечивает промышленность, сельское хозяйство, транспорт и т.д., отрасли постоянного потребления электроэнергии.

Возможно, министр это знает и понимает, но, тем не менее, обоснованных решений и балансов генерации хотя бы на 10 лет вперед пока нет.

Поэтому задача нового президента НАЭК – убедить власть, что на атомную энергетику сегодня необходимо делать ставку, как это делают ближайшие наши соседи – поляки, венгры, болгары.

- Как прокомментируете отказ Германии от атомной энергетики?

- Программа энергетической революции (Energiewende) канцлера ФРГ Ангелы Меркель предполагает, что к 2022 году Германия откажется от атомных электростанций и заменит их солнечной и ветряной энергетикой. Но страна также использует станции на газе и угле и в результате в солнечные и ветреные дни вырабатывает слишком много электроэнергии. Ее избыток идет на территорию Польши и Чехии. Принятие такой программыопределено было больше политическими факторами, чем экономическими за счет привлечения в коалицию партии зеленых Германии.

Александр Оржель

При этом убытки несут компании Польши и Чехии, так как вынуждены инвестировать миллионы в высоковольтные провода, рассчитанные на более высокое напряжение (старые не выдерживают), и устанавливать трансформаторы на границе, чтобы перенаправлять энергию обратно в Германию.

Кроме того, Германия строит маневренные энергоблоки тепловых электростанций на буром угле (залежи в Германии) и природном газе ("Северный поток").

Германия – лидер Свропейского Союза и может диктовать условия своим соседям. А сможет ли Украина?

Германия – одна из самых богатых стран мира и может себе позволить тратить средства на снятие с эксплуатации атомных электростанций, строить новые энергоблоки тепловых станций. А у Украины будут в ближайшем будущем такие средства? Думаю нет.

- Сегодня перед президентом и правительством стоит вопрос назначения качественного и некоррумпированного менеджмента на НАЭК "Энергоатом" и ДАЗВ. Можете ли вы назвать три критерия, которыми должна руководствоваться новая власть при найме этих менеджеров на работу?

- Первое – это профессионализм, стратегическое мышление. Второе – это менеджерские качества. Этот человек обязан быть хорошим управленцем, потому как ему необходимо будет завоевать авторитет среди не менее авторитетных коллег-атомщиков. И самое главное – чтобы он не был связан ни с какими кланами, группами влияния и смотрящими. Это позволит четко обосновать тариф, объективно строить финансовые планы. Также, я надеюсь, ему будет доверять новая власть.

- Подводя итог нашего интервью, видите ли вы светлое будущее у атомной энергетики?

- Однозначно! У нас нет иного выхода. В атомной отрасли задействовано и заинтересовано огромное количество граждан Украины: персонал АЭС, семьи персонала, города-спутники АЭС, поставщики услуг и оборудования для атомной энергетики, их семьи…

Атомный энергоблок – это не лампочка, которую выключил и забыл. Снятие с эксплуатации энергоблока – это очень длительная и дорогостоящая программа, при этом энергоблок будет только потреблять ресурсы и не вырабатывать электроэнергию.

Имея уже действующие 15 энергоблоков и опыт по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС, мы обречены на атомную энергетику.

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