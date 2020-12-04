Я уверена, что вы уже не раз слышали или читали (в том числе в моем блоге) о том, что ситуация с мировой пандемией послужила катализатором развития финтех-среды. И предмет сегодняшнего обсуждения не исключение, ведь он решает проблемы, которые стали особенно актуальными в период локдауна. Сотрудникам в режиме удаленной работы приходится использовать личные карты для оплаты расходов компании, покупатели и поставщики нуждаются в более удобных и быстрых методах оплаты и получения средств, а компаниям необходима эффективная система для мониторинга денежных потоков. Все эти процессы мы привыкли решать “вручную”, но пандемия вмешалась в привычный ход дел.

Visa Commercial Pay и виртуальные коммерческие карты

Итак, платежная система Visa в сотрудничестве с провайдером электронных платежей Conferma Pay создала продукт, который включает три платежных решения для финансовых учреждений, а также их корпоративных клиентов. Visa Commercial Pay предлагает предприятиям возможность управления коммерческими картами и выпуск по требованию виртуальных карт для сотрудников.

Visa Commercial Pay Mobile — мобильное приложение, которое по сути является кошельком для хранения виртуальных карт Visa, выпущенных под корпоративные нужды. Приложение предоставляет компаниям расширенный функционал для более удобного и эффективного управления расходами и их мониторинга, а также исключает необходимость выпуска и рассылки физических карт. Карты отправляются сотрудникам через приложение. С помощью приложения сотрудники смогут оплачивать связанные с работой расходы как в онлайн, так и в оффлайне.

Также созданы решения для управления расходами сотрудников во время деловых поездок - Visa Commercial Pay Travel. Решение интегрируется в процессы бронирования отелей и авиабилетов, а руководители имеют доступ к данным о расходах сотрудников.

Visa Commercial Pay B2B - платформа, которая предоставляет покупателям и поставщикам больше возможностей для оплаты и получения средств. Также компании могут управлять денежными потоками и собирать расширенный набор данных, который затем можно использовать для сверки отчетности. Это решение можно интегрировать со сторонней системой управления поставками.

Перспективы развития в Украине

Безусловно, выглядит перспективно. Но приживется ли такая система в Украине? С одной стороны, да. Это удобная программа для контроля и оптимизации расходов, что очень важно для любого современного бизнеса. Плюс Украина активно движется к кешлессу и диджитализации, а виртуальные карты - нужный и полезный опыт. Но с другой стороны, все еще большой процент населения отдает предпочтение использованию налички, локальные преимущества которой значительно перевешивают глобальные, которые описаны выше.

В любом случае это еще один достойный шаг в направлении развития финтеха и оптимизации рабочих процессов. Этот год принес нам много нового, что-то прижилось, что-то было изменено, а что-то стало опытом.

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