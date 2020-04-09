Вернут деньги на карту: ПУМБ внедрил уникальную страховку против мошенников

С 3 апреля все владельцы дебетовой карты "всеКАРТА" от банка ПУМБ могут воспользоваться услугой "Защита от мошенников". Это страховка от компании ВУСО, которая охватывает самые распространенные виды мошенничества с карточными счетами и гарантирует возврат украденных средств в течение 15 дней.

Услуга стоит всего 200 грн в год, а страховой лимит составляет 20 000 гривен. Благодаря "Защите от мошенников" клиент получает гарантию возврата похищенной мошенниками с его карточного счета суммы в пределах лимита страховки.

Как отмечается на сайте ПУМБ, если к счету привязано сразу несколько карточек, услуга будет покрывать их все. Основное преимущество "Защиты от мошенников" – единый лимит страхового покрытия по всем видам мошенничества. При наступлении любого страхового случая, предусмотренного услугой, клиент может получить максимальную компенсацию в рамках страхового лимита, то есть 20 000 грн.

Страховка включает такие виды мошенничества:

Незаконная оплата с карточного счета в торгово-сервисной сети – мошенники оплачивают покупки утерянной/ украденной картой; Скимминг – похищение средств с помощью накладки на банкомате, позволяющей считывать данные карты; Незаконные операции в Интернет/ мобильном банкинге – операции со счетами клиента, совершенные третьими лицами без платежной карты с помощью SMS-команд или приложения "SMS – банкинг"; Оплата с карточки без подтверждения SMS-пароля – использование третьими лицами карточки клиента без его физического присутствия, то есть использование только данных карточки и данных клиента; Фишинг – разновидность интернет-мошенничества, когда преступники вводят пользователей в заблуждение, например, представляясь работниками банка, с целью получения конфиденциальной информации; Фарминг – замаскированные поддельные сайты, очень похожие на оригинальные. Переходя на них, клиент рискует передать свои данные мошенникам; Вишинг – телефонное мошенничество, когда мошенники выманивают реквизиты банковских карт или другую конфиденциальную информацию и заставляют переводить средства на карточку преступников.

Чтобы получить компенсацию при наступлении страхового случая, необходимо:

Заблокировать карту при возникновении подозрения на мошенничество.

Обратиться к киберполиции и сообщить о факте мошенничества (получить номер, по которому зарегистрировано обращение).

Обратиться в ПУМБ, написать заявление о несанкционированной транзакции, а также заявление в страховую компанию о факте мошенничества.

"Работая над услугой "Защита от мошенников ", мы собрали лучшие рыночные практики. Например, наша страховка не имеет франшизы при наступлении страховых случаев. Это значит, если клиент все же стал жертвой мошенников, и сумма ущерба не превышает максимального страхового лимита в 20 000 гривен, страховка позволит полностью вернуть украденные средства. Также "Защита от мошенников" не содержит сублимитов на ряд страховых случаев: то есть, независимо от того, какой вид страхового случая наступил, сумма 20 000 гривен полностью покрывает все виды мошенничества", – отметил начальник отдела банковского страхования продуктов розничного бизнеса ПУМБ Вячеслав Мелихов.

Напоминаем также, что ПУМБ постоянно ведет работу по повышению финансовой грамотности и вместе с OBOZREVATEL создал серию материалов, которые позволют вывести на чистую воду любого мошенника.