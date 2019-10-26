Вернул беспошлинный режим: Трамп неожиданно пошел на уступки Украине

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении беспошлинного режима для ряда товаров из Украины.
Документ опубликован на сайте Белого Дома в пятницу, 25 октября. "Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты права интеллектуальной собственности. Соответственно, целесообразно прекратить приостановление режима беспошлинной торговли, предоставляемого в соответствии со всеобщей системой преференций (ВСП), для определенных товаров, которые являются продуктом Украины", – сказано в документе.
Также в указе отмечается, что беспошлинный режим вступит через 5 дней после его опубликования.
Ранее в США отказались вернуть привилегии из-за решения торгового представителя Белого дома Роберта Лайтхайзера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в августе американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп временно "заморозил" $250 млн помощи Украине по линии Пентагона на этот фискальный год, чтобы убедиться в эффективности использования этих средств с точки зрения интересов США;
при этом некоторые СМИ выдвинули предположение, что таким образом Трамп хочет "надавить" на Владимира Зеленского;
19 сентября Палата представителей Конгресса все же одобрила выделение Украине $250 млн военной помощи;
24 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал "придержать" оборонительную помощь Украине незадолго до телефонного разговора с главой государства Владимиром Зеленским в июле 2019 года.
Ранее администрация Белого дома США ранее планировала в октябре возобновить ряд торговых привилегий для Украины, которые ранее были остановлены.
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