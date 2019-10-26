Вернул беспошлинный режим: Трамп неожиданно пошел на уступки Украине

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении беспошлинного режима для ряда товаров из Украины.

Документ опубликован на сайте Белого Дома в пятницу, 25 октября. "Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты права интеллектуальной собственности. Соответственно, целесообразно прекратить приостановление режима беспошлинной торговли, предоставляемого в соответствии со всеобщей системой преференций (ВСП), для определенных товаров, которые являются продуктом Украины", – сказано в документе.

Также в указе отмечается, что беспошлинный режим вступит через 5 дней после его опубликования.

Ранее в США отказались вернуть привилегии из-за решения торгового представителя Белого дома Роберта Лайтхайзера.

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