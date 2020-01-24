Главная Новости
24 января • обновлено в 11:06
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Верните России $5 млрд": Коболев объяснил, как уменьшить его зарплату

2.1т
Читать материал на украинском

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что самый простой способ уменьшить размер выплачиваемой зарплаты и премии – вернуть "Газпрому" полученные от него в суде $5 млрд.

Об этом топ-менеджер сказал во время визита на экономический форум в Давосе (Швейцария), передает "Радио Свобода". Его спросили, есть ли способ уменьшить его высокую зарплату.

Новости
Контракт заканчивается: Коболев пояснил, покинет ли пост главы "Нафтогаза"

Зарплата Коболева

Зарплата Коболева

"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов. Самый простой путь, серьезно. Вы возвращаете $5 млрд и нет никаких вопросов о бонусах", – сказал Коболев. Он добавил, что размер зарплаты и премии определяет не он, а наблюдательный совет компании.

Напомним, за 2018 год Коболев заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Еще около 700 млн грн топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить по итогам всего процесса против российской компании.

Коболев отказался комментировать, какая у него зарплата сейчас, а также оценивать, соответствует ли его работа тем деньгам, которые ему платят.

Новости
Премии за победу над "Газпромом": Витренко пролил свет на суммы

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

  • "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Декларации о доходах чиновников" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Декларации о доходах чиновников Зарплаты в Украине Поставки газа в Украину Экономический форум в Давосе
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" зарплата
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
3
Смешно
3
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Не беда ))) Он то понимает , что его премия уже включена в платежки для глупых хуторян. которые платят втридорога за свежий европейский газ ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Это обратно беспокоит мама Андрюши Коболева. Как вам не стыдно. Человек старался перемогу здобул. А вы, свиньи неблагодарные, за 280 лямов жмётесь. Х...й вам, а не деньги!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги