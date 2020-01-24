"Верните России $5 млрд": Коболев объяснил, как уменьшить его зарплату

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что самый простой способ уменьшить размер выплачиваемой зарплаты и премии – вернуть "Газпрому" полученные от него в суде $5 млрд.

Об этом топ-менеджер сказал во время визита на экономический форум в Давосе (Швейцария), передает "Радио Свобода". Его спросили, есть ли способ уменьшить его высокую зарплату.

Зарплата Коболева

"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов. Самый простой путь, серьезно. Вы возвращаете $5 млрд и нет никаких вопросов о бонусах", – сказал Коболев. Он добавил, что размер зарплаты и премии определяет не он, а наблюдательный совет компании.

Напомним, за 2018 год Коболев заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Еще около 700 млн грн топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить по итогам всего процесса против российской компании.

Коболев отказался комментировать, какая у него зарплата сейчас, а также оценивать, соответствует ли его работа тем деньгам, которые ему платят.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

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