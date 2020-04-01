Верланов: ГНС выводит из тени целые сферы экономики, которые уклонялись от налогов

Несмотря на спад в экономике Украины, в общий фонд государственного бюджета в I квартале 2020 поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн (на 14,9%) больше, чем в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной налоговой службы в среду, 1 апреля 2020 года.

Налоги в Украине

Рост поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года по основным бюджетообразующих платежам:

НДС (сальдо) +10,1 млрд грн, или +63,8%;

акцизный налог +2 млрд грн, или +19,0%;

налог и сбор на доходы физлиц +4,1 млрд грн, или +16,8%;

налог на прибыль +4,6 млрд грн, или +15,8%.

Уменьшение поступлений наблюдается только по рентной плате (-5,5 млрд грн, или -48,8%), что связано с двукратным уменьшением цены на природный газ и, как следствие, уменьшением объемов его добычи.

Также 0,9 млрд грн, или на 58,1% сократились по сравнению с 2019 годом поступления от акцизного налога на электроэнергию. Причиной этого стало выведение из базы налогообложения операций по реализации электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников.

исполнение бюджета

Без учета платежей, которые фактически не зависят от эффективности администрирования со стороны Государственной налоговой службы, а является отражением изменения законодательства и макроэкономических факторов (акциз по электроэнергии и рента за добычу полезных ископаемых) индикатив Министерства финансов на I квартал выполнен в полном объеме – 100,2 %, или +0,2 млрд грн.

Стоит отметить, что показатели доходной части закона о государственном бюджете на 2020 год были определены исходя из макропоказателей, которые предсказывали рост экономики, в частности реального ВВП на 3,7%. Однако вследствие мирового кризиса и других неблагоприятных факторов макропрогноз был пересмотрен: по данным Министерства экономики, ожидается падение ВВП Украины на 3,9%.

"Цифры свидетельствуют, что объем налоговых поступлений растет несмотря на замедление экономики. Мы выводим из тени те сферы и предприятия, которые раньше платили не полностью, уклонялись от уплаты. Чем обеспечиваем равные правила игры и честной конкуренции для тех предпринимателей, которые честно платят налоги. В этом и заключается функция налоговой", – подчеркнул глава ГНС Сергей Верланов.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый работающий украинец имеет право вернуть часть подоходного налога, если он тратил деньги на лечение, образование или ипотеку. В 2020 году этот перечень увеличили и возвращать часть налога будут тем, кто помогал медицинским учреждениям во время борьбы с распространением коронавируса.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!