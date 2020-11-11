Верховный суд поставил точку в деле завода "Океан"

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда подтвердил законность аукциона, на котором николаевский бизнесмен Василий Капацына стал собственником судостроительного завода "Океан".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Отмечается, что судебная тяжба вокруг завода продолжалась в течение всего 2020 года.

Законность проведения аукциона, состоявшегося в 2018 году, оспаривали компании "Океан-Судоремонт", "Бельмонт Индастриз Инк" и "Пойзантер Холдингз ЛТД".

Владелец "Океана" Василий Капацына неоднократно обращался к правоохранительным органам, заявляя, что разорение завода, а затем и тяжба, были организованы подставными лицами по заказу предыдущего собственника - российского олигарха Игоря Юсуфова, бывшего министра энергетики РФ.

С 2015-го по 2018-й год предприятие находилось в состоянии банкротства и готовилось к последующей продаже с молотка. В декабре 2018-го завод продали на аукционе за 122 миллиона гривен. По условиям аукциона новый собственник предприятия - николаевский бизнесмен Василий Капацына выплатил долги предприятия, а также погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками на общую сумму более 100 миллионов гривен.

В 2020 году, после того как предприятие погасило долги и вышло из кризиса, нашлись заявители, которые решили оспорить законность проведения аукциона.Так на основании заявления Игоря Игнатова Генпрокуратура наложила арест на имущество предприятия. В феврале 2020 Хозяйственный суд Николаевской области подтвердил законность аукциона, а Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд в августе сохранил в силе решение суда первой инстанции. Постановлением Верховного суда от 10 ноября указанные решения оставлены без изменений.

"Сегодня Верховный Суд поставил точку в вопросе правомерности аукциона по продаже ЦИК ПАО МСЗ "Океан", состоявшегося 03.12.2018. Это решение нивелирует многочисленные попытки оппонентов манипулировать фактами и ставить под сомнение законность приобретения украинским инвестором Василием Капацыной судостроительного завода", – подытожила арбитражный управляющий Ирина Сербин.

После смены собственника "Океан" начал восстанавливать производство.

По заказу нидерландской судоходной компании Eurobulk завод построил и отправил заказчику две баржи. Предприятие также выполнило несколько контрактов по изготовлению несущих металлоконструкций для моста на Владимирской горке и Шулявского путепровода в Киеве.

По личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского на заводе в предельно сжатые сроки произвели металлоконструкции для моста через реку Северский Донец у станицы Луганской. В настоящий момент "Океан" изготовляет металлоконструкции для нового моста в Запорожье. Кроме того, завод отремонтировал буксиры "Очаков", "Измаилец" и "Зюйд", сухогруз ALICE, а также земснаряд "Рион".