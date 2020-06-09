Верховный суд Украины признал долг государственного ПриватБанка в размере 22 млн гривен перед "Никопольским заводом ферросплавов", принадлежащим бизнесмену Игорю Коломойскому.

Решение об этом было принято 2 июня, сообщил Finbalance. Суд по ходатайству НЗФ закрыл производство по делу №910/13013/19, открытое на основании кассационной жалобы ПриватБанка.

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Учреждение оспаривало решения судов низших инстанций, которые удовлетворили иск завода к "Привату" и взыскали с учреждения 22 млн грн. Эти деньги в свое время завод как поручитель, выполнив мировое соглашение, оплатил НБУ в рамках частичного погашения задолженности ПриватБанка по рефинансированию.

"Верховный Суд констатировал, что уже выносил решение о подобных правоотношений в рамках другого дела – №910/23070/17 – тоже с участием НБУ и ПриватБанка", – сообщил сайт.

"Предмет и основания исков №910/23070/17 и №910/13013/19, а также установленые судами фактические обстоятельства добровольного частичного выполнения истцом, как имущественным поручителем, обязательств заемщика по одним и тем же кредитным договором от 24.10.2008 №19 формирующие содержание правоотношений, а также их правовое регулирование одинаковы, что свидетельствует о сходстве спорных правоотношений в указанных делах", – отметил Верховный Суд в постановлении от 2 июня.

Согласно судебным материалам, "Никопольский завод ферросплавов" передавал в залог для НБУ движимое имущество (тепловозы, полувагоны) стоимостью 40 млн грн. Это обременения сняли после выплаты поручителем для кредитора 21,85 млн грн, как это было предусмотрено мировым соглашением.

Ранее НБУ заявлял, что инициатором мирового соглашения был "Никопольский завод ферросплавов", и оно предусматривало возможность погашения суммы обязательств в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. При этом 6 сентября 2019 года завод досрочно погасил всю задолженность.

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