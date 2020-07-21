Верховная Рада приняла закон о сокращении 'зеленых' тарифов

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон №3658, предусматривающий сокращение "зеленых" тарифов и решение проблем сектора возобновляемой энергетики.

Документ поддержали 288 депутатов, в частности, фракция "Слуга народа" дала 179 голосов (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Что предусматривает закон:

уменьшение размеров "зеленых" тарифов с 01.07.2020 для объектов введенных в эксплуатацию с 01.07.2015 до 31.12.2019 для СЭС более 1 МВт на 15%, для СЭС менее 1 МВт на 10% и для ВЭС на 7,5%; уменьшение размеров "зеленых" тарифов с 01.07.2020 для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 на 2,5%; установление предельного размера "зеленого" тарифа для объектов возобновляемой энергетики, введенные в эксплуатацию до 30.06.2015, что позволит уменьшить размер "зеленых" тарифов для таких объектов до 52%; ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых СЭС для получения "зеленого" тарифа, путем уменьшения с 01.08.2020 размеров "зеленого" тарифа для таких объектов на 50%$ введение с 2022 (50% в 2021 году) полной ответственности за небаланс своих фактических и акцептующих (прогнозных) графиков производства электроэнергии для всех производителей из ВИЭ, что создаст для таких субъектов экономические стимулы для повышения точности прогнозирования своих графиков отпуска электрической энергии и способствовать развитию сектора балансирующих мощностей. При этом размер допустимой погрешности прогнозирования составлять для ВЭС – 10%, для СЭС – 5%; определение оператора системы передачи ответственным за компенсацию недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии, в результате выполнения ими диспетчерских команд на уменьшение и / или ограничения нагрузки, в соответствии с методикой, утверждаемой Регулятором; предоставление государственных гарантий по неизменности законодательства, действующего на день принятия этого Закона, для производителей по "зеленому" тарифу.

"Проект акта разработан с целью ускорения перехода к новой, конкурентной модели поддержки возобновляемой энергетики, путем проведения аукционов по распределению квоты поддержки, сбалансирования сметы ГП "Гарантированный покупатель" и с целью решения неотложных вызовов отрасли", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал OBOZREVATEL, принятие Верховной Радой законопроекта об уменьшении зеленых тарифов (№3658) позволит стране сэкономить 80 млрд грн и получать около 20 млрд грн налогов ежегодно. Об этом говорится в заявлении Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЕА).

Принятие закона должно способствовать тому, что инвесторы возобновят финансирование экологически чистой энергетики в Украине.