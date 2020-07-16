Верховная Рада со скандалом назначила Уруского вице-премьером по ОПК

Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Проект постановления Кабмина №3842 принят на заседании в четверг, 16 июля. Его поддержали 250 депутатов, из них 181 голос дала фракция "Слуга народа" (чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).

Должность, на которую назначен Уруский, создана в связи с масштабной реформой ОПК.

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Скандалы вокруг назначения

Приход Уруского на должность вицепремьера с "оборонки" происходил со скандалами. Его кандидатуру Кабмин внес 10 июля, однако 13 июля проект постановления был отозван. Но 14 июля документ о назначении был подан вновь.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос с трибуны заявил, что "кандидатура господина Уруского – яркий пример, как Офис президента ставит раком весь парламент".

"Эта кандидатура в пятницу была направлена в Верховную Раду господином Шмыгалем, но потом отозвана. Потому, что в этом документе указано, что было заседание фракции, а заседания фракции не было. Что это значит? Что господин Шмыгаль подделал документы. Затем он это понял и отозвал представление", – заявил Лерос, призвав не поддерживать кандидатуру Уруского.

Также в СМИ обнародовалась информация, что компания "Прогрестех-Украина", которую возглавлял Уруский, имеет конечных бенефициаров из России.

"ООО "Прогрестех-Украина" имеет в учредителях кипрской фирме Progresstechgroup, зарегистрированную в городе Никосия. Конечным бенефициаром является гражданин РФ Владимир Кульчицкий, академик Академии военных наук РФ. Эта же кипрская компания является основательницей российского ООО" Прогресстех ", – писал главный редактор Цензор .НЕТ Юрий Бутусов.

Несмотря на это в комитете по экономическому развитию советовали назначить Уруского.

Уруский выступил перед депутатами Телеканал "Рада"

Где Уруский работал раньше

В 1993 – 1996 годах работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины;

В 1996 – 2000 годах возглавлял управление в аппарате СНБО;

В 2000 – 2003-м занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны;

В 2003 – 2005 годах возглавлял отдел в секретариате правительства Украины;

В 2005 году стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики;

В 2015 году возглавлял Государственное космическое агентство Украины;

С апреля 2020 года возглавлял частную инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные услуги, разрабатывает программное обеспечение для предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Что в декларации Уруского

Согласно декларации Уруского, в 2019 году он получил 7245 гривен от ООО "АКСТ". Других доходов не указано.

Уруский владеет:

"Авиационно-космические системы и технологии" – 48% уставного капитала;

"Ековей Технолоджи" – 25%;

"Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД" – 33%;

Сеть магазинов беспошлинной торговли отечественных производителей "Юнайтед Гудс Энд Фудс" – 25%;

Научно-исследовательский и технический центр "Ротор" – 3%.

Является конечным бенефициаром в таких компаниях:

"Авиационно-космические системы и технологии";

"Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД";

"Юнайтед Гудс Энд Фудс";

"Еков Технолоджи".

Ранее OBOZREVATEL писал, что, по данным СМИ, вицепремьер может стать Олег Уруский, кандидатура которого понравилась президенту. Он возглавляет частную компанию "Прогрестех-Украина" и ранее был председателем Государственного космического агентства Украины.

10 июля стало народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус подтвердил, что кандидатура Олега Уруского рассматривается на должность вицепремьер-министра по оборонно-промышленного комплекса.