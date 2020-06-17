Верховная Рада списала миллиардные долги на рынке электроэнергии

Андрей Довгань Рынки и компании 14:44, 17.06.2020 Обновлено: 14:54, 17.06.2020

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №2386, который списал миллиардные долги, которые были на "старом" энергорынке до его перехода на новую модель.

Решение было принято на заседании в среду, 17 июня. Его поддержали 243 народных депутата.

"Реформа началась, оставив за собой миллиардные долги. Так, по состоянию на 31.08.2019 дебиторская задолженность ГП "Энергорынок"составляет 30,9 млрд. грн., из нее задолженность, которая возникла после введение в действие розничного рынка электрической энергии (1 полугодие 2019 года) составляет 2,4 млрд. грн. Кредиторская задолженность ГП "Энергорынок" составляет 28,1 млрд грн", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Долги возникли по нескольким причинам:

  • бюджет не полностью рассчитывался с шахтами угля;

  • плохо рассчитывались предприятия водопроводно-канализационного хозяйства;

  • плохо рассчитывались потребители электроэнергии на оккупированных территориях Донбасса.

Закон предусматривает списание этих долгов. Для этого увеличат уставный фонд компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" (их докапитализируют) на сумму, которую им задолжало государственное предприятие "Энергорынок".

Результаты голосования
Телеканал "Рада"

Как сообщал OBOZREVATEL, ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает крупнейший кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов. Об этом заявила и.о. министра энергетики.Ольга Буславец.

НКРЭКУ поддержала меморандум по сокращению зеленых тарифов и решения проблем отрасли, который стал основой для зарегистрированного в парламенте законопроекта №3658.

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Экономика Рынки и компании

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