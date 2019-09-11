Верховная Рада изменила закон о приватизации: что известно

Верховная Рада Украины в среду, 11 сентября, приняла правки к закону о приватизация и ликвидировала Спецкомиссию по вопросам приватизации. Ее существование в ВР противоречило Конституции.

За законопроект №1037 проголосовали 313 народных депутатов (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

В объяснительной записке к документу сказано, что согласно закону "О приватизации государственного и коммунального имущества", из числа депутатов образуется Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

Но эта норма противоречит Конституции Украины.

"Статья 9 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" противоречит Конституции Украины, в частности ее статьям 85 и 89, по которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной Рады Украины не отнесено", – говорится в объяснительной записке.

Эту статью из закона о приватизации исключили.

Что поменялось в законе

Следовательно, в Раде ликвидировали парламентскую Специальную контрольную комиссию по вопросам приватизации.

Результаты голосования

Как сообщал OBOZREVATEL, офис Генерального прокурора будет отдельной от Генпрокуратуры структурой, значительно меньше по функциям и кадровой численности.

10 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о процедуре импичмента (снятия с должности) президента Украины.

Также 10 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроекты №1073 и №1053. Их приняли в первом чтении и за основу. Согласно документам, покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его вовсе не дадут, смогут получить вознаграждение. А у продавцов появится возможность при регистрации оплаты использовать смартфоны.

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