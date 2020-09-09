Верховный суд заблокировал взыскание $350 млн с Приватбанка по делу Суркисов

Верховный суд удовлетворил ходатайство Приватбанка и остановил взыскание $347 млн в пользу братьев Суркисов.

Об этом говорится в сайте Верховного суда. Таким образом остановлено выполнение постановления Печерского районного суда Киева от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу.

"Удовлетворяя ходатайство, Верховный суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 по делу №757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ "ПРИВАТБАНК" денежных средств в сумме 347 млн долларов США", – говорится в сообщении.

Отмечено, что применяя такое приостановление исполнения, суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон.

В чем суть иска Суркисов

Предприниматели Григорий и Игорь Суркисы, члены их семей, а также связанные с ними компании судились с Приватбанком, в котором к национализации хранились их вклады. Речь шла о депозитах на сумму $250 млн и проценты в размере $100 млн.

Во время национализации Приватбанка Суркисов решением НБУ в 2016 году было признано инсайдерами Приватбанка (связанными с ним лицами). НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

Средства с депозитных счетов Суркисов фактически списали: вместо этого они получили акции дополнительной эмиссии Приватбанка, которые спустя принудительно продали за 1 грн государстве (таким образом провели национализацию).

Еще в 2017-м Суркисы прошли судебные инстанции и доказали, что они не являются связанными лицами в Приватбанке. Минфин через суды пытался приостановить действие постановления, которое обязывает Приватбанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Как сообщал OBOZREVATEL Печерский суд Киеве 2 сентября принял решение о принудительном взыскании с государственного Приватбанка $350 млн (примерно 10 млрд грн) в пользу братьев Суркисов. Тогда же в Минфине заявили, что обжалуют его.

7 сентября в Верховную Раду внесли законопроект, который может заблокировать принудительное взыскание с Приватбанка 350 млн долларов в пользу компаний Суркисов.

9 сентября Министерство юстиции Украины подало жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка в Высший совет правосудия. Именно он принял решение в пользу Суркисов.

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