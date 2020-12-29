Венедиктова уже две недели тянет подписание подозрений по делу ПриватБанка – СМИ

Виктория Довгань Рынки и компании 15:14, 29.12.2020 Обновлено: 15:29, 29.12.2020

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова якобы уже на протяжении двух недель не подписывает полученные подозрения по делу ПриватБанка.

При этом, как пишет "Экономическая правда", ссылаясь на свои источники, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) передало все необходимые документы ей лично. Но никакой реакции за этим не последовало.

Примечательно, что Венедиктова является членом групп прокуроров, которые ведут три основные производства по группе "Приват".

Напомним, в Европейском союзе напомнили Украине о важности расследования возможных коррупционных махинаций бывших владельцев ПриватБанка.

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