Венедиктова уже две недели тянет подписание подозрений по делу ПриватБанка – СМИ
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова якобы уже на протяжении двух недель не подписывает полученные подозрения по делу ПриватБанка.
При этом, как пишет "Экономическая правда", ссылаясь на свои источники, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) передало все необходимые документы ей лично. Но никакой реакции за этим не последовало.
Примечательно, что Венедиктова является членом групп прокуроров, которые ведут три основные производства по группе "Приват".
Напомним, в Европейском союзе напомнили Украине о важности расследования возможных коррупционных махинаций бывших владельцев ПриватБанка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
еще в ноябре 2019 года бывший генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о многомиллиардном ущербе Украины из-за вывода средств из ПриватБанка до его национализации.
Убытки государства из-за этих схем в НАБУ оценили минимум в 100 млрд грн, но не исключили, что они могут достигать и 270 млрд грн.
Международное детективное агентство Kroll, в свою очередь, оценило сумму убытков Украины в $5,5 млрд (116,8 млрд грн).