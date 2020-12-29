Венедиктова уже две недели тянет подписание подозрений по делу ПриватБанка – СМИ

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Рынки и компании
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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова якобы уже на протяжении двух недель не подписывает полученные подозрения по делу ПриватБанка.

При этом, как пишет "Экономическая правда", ссылаясь на свои источники, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) передало все необходимые документы ей лично. Но никакой реакции за этим не последовало.

Примечательно, что Венедиктова является членом групп прокуроров, которые ведут три основные производства по группе "Приват".

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаНациональное антикоррупционное бюро УкраиныОфис генерального прокурора УкраиныПриватБанкИрина Венедиктова