Европейский инвестиционный банк может перераспределить €50 млн на вакцины для Украины

Европейский инвестиционный банк готов рассмотреть вариант перераспределения 50 млн евро от проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" на противодействие пандемии COVID-19 в стране.

Готовность к переговорам поприветствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который 18 ноября провел онлайн-встречу с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской. Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Также будем благодарны за скорейшее рассмотрение вопроса об использовании средств по этой программе на закупку вакцины против COVID-19. Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения как только появится такая возможность", – отметил Шмыгаль.

Переговоры украинской стороны и ЕИБ kmu.gov.ua

Он сообщил Червинскую, что Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, особенно в области финансирования транспорта, энергетического сектора и городской инфраструктуры Украины.

В декабре власти рассчитывают подписать проект "Городской общественный транспорт Украины II". В его рамках подвижный состав общественного электротранспорта в средних и крупных городах будет обновлен.

Кроме того, может быть реализован еще один проект – "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)". Он должен помочь в восстановлении дорог в Луганской области для поддержки сельскохозяйственного сектора.

Шмыгаль выразил надежду, что Украине и ЕИБ удастся в ближайшее время завершить подготовку проектов "Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта "Борисполь" и "Программы по восстановлению Украины".

"Ценим сотрудничество между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Рассчитываем, что совместно сможем выработать возможные механизмы поддержки Украины в период пандемии", – отметил премьер-министр.

Со своей стороны ​​Червинская заявила о прекрасном сотрудничестве с Украиной и указала на решимость правительства в продолжении реформ. Украина остается в высоких приоритетах Европейского инвестиционного банка, заверила его вице-президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль kmu.gov.ua

Напомним, Соединенные Штаты Америки помогут Украине в налаживании контактов с компаниями-производителями потенциальных вакцин от коронавируса Moderna, Johnson&Johnson, Pfizer и Novavax.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Европейская комиссия от имени всех стан-членов ЕС подписала пятый контракт по закупке вакцины против COVID-19 в общей сложности на более 400 миллионов доз.