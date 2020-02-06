В "закон о ПриватБанке" внесли скандальную правку: СМИ узнали, что изменили

В законопроект №257, который запрещает возврат банков их бывшим владельцам, внесли существенные правки, которые дают шансы бывшим собственникам ПриватБанка получить компенсацию.

Верховная Рада на заседании в четверг, 6 февраля, может голосовать не за тот документ, который был внесен 19 декабря 2019 года. Об этом сообщил "НВ. Бизнес". По данным издания, новый вариант законопроекта содержит всего шесть страниц, тогда как объем первой версии законопроекта составлял около 400 страниц.

Что было в старой версии

В первом варианте законопроекта также предусматривалась возможность компенсации в случае признания противоправным и отмены решения НБУ о национализации, лишении лицензии или выведении банка с рынка,. "Но обязательство доказать причинённый ущерб предлагалось возложить на тех, кто воспользовался таким правом. К примеру, Игорь Коломойский должен будет сам доказать, что ему был нанесен ущерб в $2 млрд из-за национализации ПриватБанка, чтобы получить компенсацию", – говорится в публикации.

Также предусматривалось, что размер ущерба, который может быть взыскан с НБУ, ограничивается размером реальных убытков. И такой размер определяется с применением международных стандартов финансовой отчетности, подтверждённой международной аудиторской компанией. И размер ущерба собственника банка определяется пропорционально принадлежащим ему корпоративным правам финучреждения.

Национализация ПриватБанка

Что появилось в новом варианте

Издание отмечает, что новый проект вносит изменение лишь в два закона – "О банках и банковской деятельности" и "Про систему гарантирования вкладов физлиц" в статьи 79 и 54 соответственно – по оспариванию решений.

В новом варианте, по данным издания, уже просто утверждается, что если решение НБУ о национализации или выведении банка с рынка признается незаконным, его собственники имеют право на получение компенсации. То есть, доказывать размер убытков им уже не потребуется. На протяжении 6 месяцев после признания действий НБУ незаконными, НБУ, Кабмин, НБУ и бывшие собственники банка могут провести переговоры о порядке, способе и сроках осуществления компенсации.

"В случае достижения согласия, участники переговоров заключают сделку в виде договора, существенными условиями которого есть согласованный порядок, способы и сроки компенсации. ... Общий размер ущерба, который может быть взыскан с НБУ в пользу бывших собственников банка, ограничивается размером убытка, кроме морального вреда. В документе не уточняется, по каким именно стандартам и параметрам будет определятся убыток бывших собственников", – говорится в публикации о новом варианте законопроекта.

Фрагмент нового варианта законопроекта НВ

При этом новый вариант законопроекта не предусматривает предыдущее положение банка и не восстанавливает в правах бывших собственников банка, кроме права на возмещение ущерба.

"Также бывшие собственники банка будут иметь возможность на компенсацию, в случае отмены через суд решения Фонда гарантирования вкладов о введении временной администрации и начале процедуры ликвидации банка. А также если будут признаны незаконными решения Кабмина об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка (национализации) и дальнейшие решения Министерства финансов Украины, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", – сказано в материале.

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