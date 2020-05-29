В Украине частично пропала связь Vodafone: в компании сообщили о проблемах

Пользователи мобильного оператора Vodafone Ukraine в пятницу, 29 мая, сообщили о массовых перебои со связью по всей Украине. Люди не могут звонить и пользоваться интернетом.

Проблемы у жителей всей Украины – в Киеве, Харькове, Бердянске, Запорожье, Хмельницком.

Нет связи Vodafone

Нет связи Vodafone

На официальной странице Vodafone Ukraine в Facebook подтвердили – перебои действительно есть.

"В течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. Мы имеем непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, LTE сеть (доступ к интернету) должен работать в обычном режиме", – сообщили в Vodafone Ukraine

Также есть жалобы на работу операторов Kyivstar и Lifecell.

Жалобы на работу сети

Укртелеком сообщил о сбое с интернетом

Также о проблемах с доступом к интернету 29 мая сообщили в "Укртелекоме". Однако, как заявили в компании, телефонная связь работает.

"В связи с техническим сбоем оборудования на сети интернет доступа в некоторых абонентов по всем регионам Украины фиксируются проблемы с авторизацией. Специалисты компании занимались устранением последствий сбоя ночью и уже восстановили сервис для части абонентов. К сожалению, проблема носит индивидуальный характер для каждой области , что затрудняет ее оперативное решение", – говорится в сообщении на сайте Укртелекома.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая у "Киевстара" произошел технический сбой, из-за которого жители Днепра, Киева, Мелитополя, Северодонецка, Харькова и других городов Украины остались без домашнего интернета.