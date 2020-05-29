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29 мая • обновлено в 11:34
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В Украине частично пропала связь Vodafone: в компании сообщили о проблемах

2.5т
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Пользователи мобильного оператора Vodafone Ukraine в пятницу, 29 мая, сообщили о массовых перебои со связью по всей Украине. Люди не могут звонить и пользоваться интернетом.

Проблемы у жителей всей Украины – в Киеве, Харькове, Бердянске, Запорожье, Хмельницком.

Нет связи Vodafone

Нет связи Vodafone

Нет связи Vodafone

Нет связи Vodafone

На официальной странице Vodafone Ukraine в Facebook подтвердили – перебои действительно есть.

"В течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. Мы имеем непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, LTE сеть (доступ к интернету) должен работать в обычном режиме", – сообщили в Vodafone Ukraine

Также есть жалобы на работу операторов Kyivstar и Lifecell.

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Автор
Андрей Довгань
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Экономика Рынки и компании

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