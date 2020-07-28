В Vodafone отреагировали на скандал с приемом платежей из Крыма

В Vodafone заявили, что больше не принимают пополнение счетов с территории Крыма. Коллаж Обозревателя

В компании "Vodafone Украина" заявили, что прекратили принимать платежи с территории аннексированного Россией Крыма.

Об этом говорится в комментарии, который она предоставила "Радио Свобода" после того, как стало известно, что оператор позволяет пополнять счета своих абонентов с территории полуострова.

"Поскольку "Vodafone Украина" не является финансовой компанией и все платежи на счета клиентов принимаются с участием финансовых партнеров – исключительно украинских компаний, которые зарегистрированы в Украине, мы провели проверку всех подрядчиков и партнеров. По ее результатам был расторгнут договор с финансовой компанией, которая принимала платежи в аннексированном Крыму", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля стало известно, что украинский оператор мобильной связи Vodafone уличили в том, что он позволяет пополнять счета своих абонентов с территории Крыма.

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