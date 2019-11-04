В Виннице запустили первую АЗС без персонала: как работает новинка

В Виннице открыли первую в Украине АЗС, на которой нет персонала. Все операции автовладельцы выполняют самостоятельно.

На реализацию проекта ушло два года, сообщает местный сайт Vinbazar. Как рассказал представитель компании "Global Energy" Максим Полищук, АЗС работает по принципу самообслуживания.

"Водитель приезжает, выбирает топливо (ДТ, 92 или 95), вставляет пистолет в бак, а дальше на терминале вводит нужную сумму и вносит средства. Рассчитаться за горючее можно наличными, с помощью PayPass, банковской или специальной топливной карточкой. За каждое заправки клиент получает чек", – сообщает издание.

АЗС без персонала в Виннице vinbazar.com

АЗС без персонала в Виннице vinbazar.com

АЗС без персонала в Виннице vinbazar.com

АЗС без персонала в Виннице vinbazar.com

АЗС без персонала в Виннице vinbazar.com

АЗС без персонала в Виннице vinbazar.com

Разработчики утверждают, что подобная автоматизированная заправка первая в Украине. В первое время на АЗС будет находиться консультант – его задача помогать водителям. За месяц владельцы обещают обустроить отдаленную поддержку через специальные устройства на самой станции.

АЗС без персонала в Виннице

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается повышение стоимости дизельного топлива, сжиженного и природного газа, что совсем скоро отобразится на ценах на заправках и в коммунальных платежках украинцев.

В Вышгороде, под Киевом, автозаправку Motto обвинили в обмане клиентов с количеством бензина, за который уплачено.

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