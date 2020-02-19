В Верховной Раде сказали, сколько дали денег на жилье "бездомным" депутатам

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 158 народных депутатов получили около 5,8 млн грн компенсации за аренду квартир в Киеве.

По сравнению с октябрем 2019 количество народных депутатов, которые получают такие выплаты, выросло на 38 человек, сообщает "Чесно".

Меньше всего взял нардеп от "Слуги народа" Владимир Захарченко – 17 тыс. гривен. На вершине топа оказался еще один "слуга" Андрей Костин – ему для комфортной жизни в столице потребовалось 81250 грн.

Деньги для депутатов

В какой фракции больше всего "бездомных" депутатов:

"Слуга народа" – 121 из 248 (~ 49%); "За будущее" – 10 из 22 (45%); Внефракционные – 9 из 21 (43%); "Европейская солидарность" – 7 из 27 (26%); "Голос" – 4 из 20 (20%); ОПЗЖ – 6 из 44 (14%); "Батькивщина" – 1 нардеп из 24 (4%);

Компенсация депутатам за аренду жилья Верховная Рада

Компенсация депутатам за аренду жилья Верховная Рада

Компенсация депутатам за аренду жилья Верховная Рада

Компенсация депутатам за аренду жилья Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL:

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