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1 апреля • обновлено в 12:29
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В Британии рекордно оштрафовали банк, который нарушил санкции против РФ

2.3т
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Британский банк Standard Chartered Bank оштрафовали на рекордную сумму 20,47 млн фунтов за то, что он нарушил режим санкций, введенный против российского "Сбербанка".

Решение было принято Британским управлением по применению финансовых санкций, сообщает "Европейская правда". Это самый большой штраф, который британский регулятор когда-либо накладывал.

"Штраф на сумму 20,47 млн фунтов стерлингов был выписан лондонскому банку за том, что он кредитовал турецкий DenizBank, который на то время был "дочкой" Сбербанка и попал под санкции ЕС", – сказано в публикации.

Standard Chartered Bank выдал в период с апреля 2015 года по январь 2018 года DenizBank 102 кредита. Сбербанк же попал под санкции ЕС в 2014 году. Таким образом, ограничения распространялись и на DenizBank.

Законодательство ЕС запрещает выдавать кредиты со сроком погашения более 30 дней организациям, попавшим под санкции. При этом часть кредитов, выданных лондонским банком, не нарушала санкции.

В 2019 году российский Сбербанк продал свою "дочку" DenizBank из-за санкций.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Санкции против России
Место
Великобритания
Тег
Сбербанк России
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот и думайте, против кого нацелены "антироссийские" санкции...
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