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30 января • обновлено в 13:12
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Зарплату экс-главы "Укрзалізниці" Кравцова засекретили

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В "Укрзалізниці" отказались сообщить размер зарплаты экс-гендиректора компании Евгения Кравцова.

Это объяснили необходимостью защиты конфиденциальных данных, передают "Українські новини". "Укрзалізниця" сообщила, что конфиденциальная информация может быть обнародована, если существует общественный интерес, который касается национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. Во всех других случаях нужно согласие того, информацию о ком запрашивают.

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Зарплата Кравцова

Зарплата Кравцова

В компании заявили, что информация о доходах Кравцова является открытой и опубликована в Едином реестре деклараций. Однако на сайте НАПК есть только данные, внесенные в 2019 году с отчетами за более ранние периоды. Декларации с данными о доходах, полученных в 2019 году, или той, которую подают при увольнении, там еще нет.

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Зарплату экс-главы "Укрзалізниці" Кравцова засекретили

"Українські новини"

Зарплату экс-главы "Укрзалізниці" Кравцова засекретили

"Українські новини"

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Зарплаты в Украине Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Персона
Евгений Кравцов
Место
Украина
Теги
зарплата Укрзалізниця
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
грабители украинского народа.
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