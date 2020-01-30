Зарплату экс-главы "Укрзалізниці" Кравцова засекретили

В "Укрзалізниці" отказались сообщить размер зарплаты экс-гендиректора компании Евгения Кравцова.

Это объяснили необходимостью защиты конфиденциальных данных, передают "Українські новини". "Укрзалізниця" сообщила, что конфиденциальная информация может быть обнародована, если существует общественный интерес, который касается национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. Во всех других случаях нужно согласие того, информацию о ком запрашивают.

Зарплата Кравцова

В компании заявили, что информация о доходах Кравцова является открытой и опубликована в Едином реестре деклараций. Однако на сайте НАПК есть только данные, внесенные в 2019 году с отчетами за более ранние периоды. Декларации с данными о доходах, полученных в 2019 году, или той, которую подают при увольнении, там еще нет.

"Українські новини"

"Українські новини"

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