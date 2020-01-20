В "Укрзалізниці" взяли на работу "генпрокурора ДНР": подробности скандала

"Укрзалізниця" попала в очередной скандал. Там на одну из ключевых должностей назначили сторонника "русского мира" Игоря Сагунова, которого выдвигали на должность генпрокурора "ДНР".

Одиозного кандидата продвигает пришедший в декабре 2019 года на должность директора Юго-Западной железной дороги Григорий Бевз. Сагунова он поставил своим замом по безопасности, сообщает "Фактор".

Издание написало, что уроженец Макеевки Сагунов в разное время работал в подразделениях прокуратуры Макеевки, города Донецка и Донецкой области. В апреле 2012 года его назначили прокурором Донецка.

Прокурор Донецка Игорь Сагунов, 2012 год factor-news.info

"В 2014-м году Сагунов был откровенным сторонником "русского мира" и активистом на митингах в Донецке. Нам удалось разыскать список кандидатур в "правительство" так называемой "ДНР", где Игоря Сагунова Кремль рекомендовал на должность Генерального прокурора оккупированной части Донецкой области", – сказано в публикации.

Список, о котором идет речь, был найден во взломанной хакерами переписке помощника президента РФ Владислава Суркова, который негласно от имени Кремля "опекает" Украину.

"На подконтрольной территории Игорь Сагунов появляется в 2017 году, начав деятельность в ГП "Артемсiль", – отмечается в публикации.

Игорь Сагунов на митинге "ДНР" factor-news.info

Кадровые рекомендации кремля factor-news.info

Уволился, но остался в штате

В "Укрзалізниці" в комментарии OBOZREVATEL неофициально подтвердили, что скандальный экс-прокурор у них работает. Там не понимают, как его могли взять к ним на работу.

"Он был трудоустроен три месяца назад на должность и.о. замначальника по безопасности Юго-Западной железной дороги. На прошлой неделе (т.е. до 18 января, - Ред.) его уволили. При этом он продолжает числиться в штате. Но уже не в ЮЗЖД, а как сотрудник отдела безопасности "Укрзалізниці". Мы тоже не понимаем, как такое назначение стало возможно и что вообще происходит", – на правах анонимности сказали представители УЗ.

Назначения в "Укрзалізниці"

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал:

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