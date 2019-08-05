"Укрзалізниця" провела закупку топлива без тендера: все подробности решения

"Укрзалізниця" вышла из сложной ситуации при закупке дизтоплива и даже сэкономила 45 млн грн. Это произошло после того, как предыдущие подрядчики попытались навязать свои условия.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Там говорят, что пошли на сделку в обход тендера, проведя переговорную процедуру.

"Весь объем был разделен на 6 лотов по 10 тыс тонн. Ориентировочная экономия от формульной цены составила почти 45 млн грн. Компания сэкономит значительные средства благодаря большой конкуренции и активности участников", – говорит директор по вопросам закупок УЗ Сергей Довгаленко.

По результатам переговоров победителями были признаны четыре компании: Они предложили цены от 25250 до 25550 грн за тонну топлива. В "Укрзалізниці" отметили, что по итогам переговоров компания получила трех новых поставщиков, с которым раньше не сотрудничала.

"Укрзалізниця" нашла новых поставщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Укрзалізниці" Евгений Кравцов заявил, что все тендеры на покупку дизельного топлива, которые объявил железнодорожный оператор, были заблокированы жалобами отдельных игроков рынка.

"На сегодня "Укрзалізниці" заблокировали все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы", – написал Кравцов в Facebook.

А 1 августа "Укрзалізниця" отменила скандальный тендер на закупку 200 вышиванок и 200 льняных рушников на 1,53 млн гривен.

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