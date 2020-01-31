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31 января • обновлено в 10:31
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Начали забирать долг: в "Укртрансгазе" заявили о пропаже десятков миллионов гривен

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В компании-операторе газохранилищ "Укртрансгаз" заявили, что с ее счетов незаконно списали 50,3 млн грн.

Это произошло после того, как частные исполнители в пользу "Финансовой компании "Фин-Инвест", которая хочет отсудить отсудить 2,3 млрд гривен, арестовали все имущество и деньги на счетах "Укртрансгаза". Об этом сообщили в пресс-службе УТГ.

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"Укртрансгаз" усматривает в таких действиях нарушение ряда законов Украины и международных конвенций. Наложен арест и списаны средства со счетов, из которых "Укртрансгаз" выплачивает заработную плату работникам и платит налоги. Такие счета имеют специальный режим использования и, согласно закону "Об исполнительном производстве", не подлежат аресту, а взыскание денег с них – запрещается", – сказано в сообщении.

Госпредприятие обратилось в Минюст с требованиями обжаловать действия частного исполнителя.

Рынок газа

Рынок газа

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укртрансгазе" заявили об аресте всего имущества и денег на счетах по требованию двух компаний, которые хотят отсудить 2,3 млрд гривен. Из-за этого в Украине может быть сорван отопительный сезон.

В Украине температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна быть не ниже 18°С. Если эта норма не соблюдается, то потребители коммунальной услуги имеют право платить за нее не полностью.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина полностью обеспечена всем необходимым для нормального прохождения отопительного сезона и не готова менять позицию по транзиту газа из России.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Рынок газа
Место
Украина
Теги
"Укртрансгаз" газ
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