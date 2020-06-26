В "Укроборонпроме" раскрыли среднюю зарплату. Документ

Средний размер зарплаты в государственном концерне "Укроборонпром" в январе-апреле 2020 составила более 68 тысяч гривен, а средняя за месяц – порядка 17 тыс. гривен.

Об этом в ответ на запрос OBOZREVATEL сообщил директор по управлению персоналом "Укроборонпрома" Виталий Пахомов.

"Средняя заработная плата по концерну за период с января по апрель 2020 составляет 68326,94 грн", – говорится в ответе.

На уточняющий вопрос OBOZREVATEL в "Укроборонпроме" пояснили, что указали среднюю зарплату за четыре месяца. То есть, средняя зарплата за месяц на предприятиях корпорации составляет 17081 грн.

Ответ "Укроборонпрома" о зарплатах в концерне

Не отражает реальности

Стоит отметить, что в ноябре 2019 года во время совещания, посвященного работе "Укроборонпрома" его гендиректор Айварас Абромавичюс сообщил, что средняя зарплата на его предприятиях составляет 12 тысяч гривен. Однако она не отражает реальности: то есть, где-то она значительно больше, а где-то значительно меньше.

"Разрыв колоссальный: между мегауспешной компанией "Луч" в Киеве (выпускает высокоточное оборудование для ракет), где средняя зарплата 59 тыс. гривен, и самая низкая – на Харьковском авиазаводе – 3,5 тыс. гривен", – сказал тогда Абромавичус.

Таким образом средняя зарплата на полгода на предприятиях "Укроборонпрома" выросла на 5 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время карантина в Украине существенно вырос уровень безработицы – -за закрытия бизнеса, кадровые сокращения и массовое возвращение домой гастарбайтеров из-за рубежа. Это, в свою очередь, спровоцировало снижение заработных плат для Украинской.