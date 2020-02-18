В Укравтодоре анонсировали повышение зарплат: сколько обещают дорожникам

В Государственном агенстве автомобильных дорог Украины пообещали улучшить условия труда и повысить зароботную плату и вознаграждения сотрудникам.

Также речь идет об обеспечении охраны труда на работах с повышенной опасностью. Об этом заявили на странице Укравтодора в Facebook.

Это станет возможным в результате подписания новой редакции Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. По словам председателя Александра Кубракова, сейчас команда Укравтодора насчитывает около 20 тысяч работников.

"По информации частных компании, выполняющих дорожные работы в отрасли, заработная плата имеет сезонность - 18-20 тысяч грн/месяц не в сезон и около 20-30 тысяч/месяц в строительный сезон. Государственный сектор постепенно выравнивается с частным по уровню зарплат. Безусловно, это признак оздоровления дорожной отрасли и ее роста", – сообщил Кубраков.

Ремонт дорог newsone.ua

На данный момент проект Отраслевого соглашения находится на регистрации в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Как писал OBOZREVATEL ранее, Мендель в январе заработала больше Зеленского, Богдана и Ермака.

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