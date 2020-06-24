В Украину пришла опасная мошенническая схема из Youtube: как не потерять деньги

Украинских пользователей Youtube атаковала новая мошенническая схема. Ее организаторы предлагают получить компенсацию за утечки персональных данных в интернете якобы от правительства США.

На деле доверчивый человек рискует отдать ее организаторам как минимум 400 гривен, а то и вовсе потерять сбережения с банковской карты. Об этом OBOZREVATEL стало известно из рекламы, которую рассылают организаторы схемы. Журналисты проверили ее и объяснили, в чем опасность.

Как мошенники привлекают жертв

Организаторы схемы опубликовали в Youtube видеоролики, в которых сообщили, что в США якобы была учреждена организация, которая занимается выплатой компенсаций за утечки информации из соцсетей и мессенджеров.

Новая мошенническая схема Youtube

Для доказательства своих слов автор опубликовал реальные скриншоты с мировых и украинских СМИ об утечках. Однако там речь идет только о скандалах, когда сервисы теряли данные о сотнях миллионов аккаунтов пользователей. И нет ни слова о компенсации. Впрочем, это человека за кадром не смутило.

Новая мошенническая схема Youtube

"Я сначала не поверил, но потом по этой схеме получил более $900", – сказал автор видео.

Проверка аферы

Журналист OBOZREVATEL проверил эту схему и убедился, что это мошенничество. А ее цель – не дать, а получить от пользователя деньги.

Первое, что насторожило в ролике (и является признаком обмана) – в видео отключен счетчик лайков и дизлайков. То есть, никто, кроме автора видео, не могут увидеть, как его на самом деле оценивают пользователи Youtube.

Второй "симптом" – сплошь положительные отзывы. А те, где описанное и ставится под сомнение, на самом деле комплиментарны в духе: "Крайне подозрительно, что нет плохих отзывов. Наверное так потому, что схема и правда приносит деньги".

Новая мошенническая схема Youtube

Во время проверки мы указали вымышленные данные – имя, фамилию и номер телефона. Это систему не смутило и она начала имитировать поиск в какой-то американской базе данных. Подобный "мультик" нам показывал мошеннический сайт, который недавно рекламировали в группах в Viber.

Новая мошенническая схема Youtube

Новая мошенническая схема Youtube

Через несколько минут сайт оповестил, что нашел по нашему выдуманному имени информацию и ее проверяет живой человек.

Новая мошенническая схема Youtube

Вскоре сайт сообщил, что нашему выдуманному пользователю положена компенсация в размере $1237.

Новая мошенническая схема Youtube

Новая мошенническая схема Youtube

Как выманивают деньги

Дальше начался главный этап мошеннической схемы. Нам предложили забрать деньги. Для этого нужно было указать номер банковской карты и SSN (Social Security number) – американский номер социального страхования. Понятно, что у не граждан (и не резидентов) США его нет.

Новая мошенническая схема Youtube

И тут сайт услужливо предложил получить временный SSN. Всего за $15,45 (примерно 410 гривен).

Новая мошенническая схема Youtube

Следующий, уже очевидный шаг – сайт перебросил на платежную систему с формой для оплаты. Это и есть цель мошенников – не дать деньги, а получить.

Новая мошенническая схема Youtube

Новая мошенническая схема Youtube

Это одна из самых примитивных мошеннических схем, в которой жертве обещают вознаграждение, но сначала просят оплатить какой-нибудь сбор, услуги юристов, консультантов или налоги.

Дальше может быть два варианта: после первого платежа жертву попросят заплатить еще, еще и еще. Кроме того, человек, поддавшийся на уловки аферистов, рискует потерять все деньги с карты, так как отдает неизвестному сайту ее данные, включая CVV-код.

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