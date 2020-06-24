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В Украину пришла опасная мошенническая схема из Youtube: как не потерять деньги

Андрей Довгань
Андрей Довгань
Рынки и компании
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В Украину пришла опасная мошенническая схема из Youtube: как не потерять деньги

Украинских пользователей Youtube атаковала новая мошенническая схема. Ее организаторы предлагают получить компенсацию за утечки персональных данных в интернете якобы от правительства США.

На деле доверчивый человек рискует отдать ее организаторам как минимум 400 гривен, а то и вовсе потерять сбережения с банковской карты. Об этом OBOZREVATEL стало известно из рекламы, которую рассылают организаторы схемы. Журналисты проверили ее и объяснили, в чем опасность.

Как мошенники привлекают жертв

Организаторы схемы опубликовали в Youtube видеоролики, в которых сообщили, что в США якобы была учреждена организация, которая занимается выплатой компенсаций за утечки информации из соцсетей и мессенджеров.

Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема Youtube

Для доказательства своих слов автор опубликовал реальные скриншоты с мировых и украинских СМИ об утечках. Однако там речь идет только о скандалах, когда сервисы теряли данные о сотнях миллионов аккаунтов пользователей. И нет ни слова о компенсации. Впрочем, это человека за кадром не смутило.

Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема Youtube

"Я сначала не поверил, но потом по этой схеме получил более $900", – сказал автор видео.

Проверка аферы

Журналист OBOZREVATEL проверил эту схему и убедился, что это мошенничество. А ее цель – не дать, а получить от пользователя деньги.

Первое, что насторожило в ролике (и является признаком обмана) – в видео отключен счетчик лайков и дизлайков. То есть, никто, кроме автора видео, не могут увидеть, как его на самом деле оценивают пользователи Youtube.

Второй "симптом" – сплошь положительные отзывы. А те, где описанное и ставится под сомнение, на самом деле комплиментарны в духе: "Крайне подозрительно, что нет плохих отзывов. Наверное так потому, что схема и правда приносит деньги".

Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема Youtube

Во время проверки мы указали вымышленные данные – имя, фамилию и номер телефона. Это систему не смутило и она начала имитировать поиск в какой-то американской базе данных. Подобный "мультик" нам показывал мошеннический сайт, который недавно рекламировали в группах в Viber.

Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема Youtube

Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема Youtube

Через несколько минут сайт оповестил, что нашел по нашему выдуманному имени информацию и ее проверяет живой человек.

Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема Youtube

Вскоре сайт сообщил, что нашему выдуманному пользователю положена компенсация в размере $1237.

Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема Youtube

Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема Youtube

Как выманивают деньги

Дальше начался главный этап мошеннической схемы. Нам предложили забрать деньги. Для этого нужно было указать номер банковской карты и SSN (Social Security number) – американский номер социального страхования. Понятно, что у не граждан (и не резидентов) США его нет.

Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема Youtube

И тут сайт услужливо предложил получить временный SSN. Всего за $15,45 (примерно 410 гривен).

Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема Youtube

Следующий, уже очевидный шаг – сайт перебросил на платежную систему с формой для оплаты. Это и есть цель мошенников – не дать деньги, а получить.

Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема Youtube

Новая мошенническая схема

Новая мошенническая схема Youtube

Это одна из самых примитивных мошеннических схем, в которой жертве обещают вознаграждение, но сначала просят оплатить какой-нибудь сбор, услуги юристов, консультантов или налоги.

Дальше может быть два варианта: после первого платежа жертву попросят заплатить еще, еще и еще. Кроме того, человек, поддавшийся на уловки аферистов, рискует потерять все деньги с карты, так как отдает неизвестному сайту ее данные, включая CVV-код.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в чатах мессенджеров прошли массовые рассылки с рекламой новой мошеннической схемы из России.

Организаторы мошеннических рассылок из России в украинских чатах мессенджеров прибегли к новой уловке. Теперь их проводят не анонимные боты, а якобы реальные люди.

Украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.

У жительницы Киева Елены Молодченко мошенники украли смартфон и вывели с банковского счета в monobank около 72 000 грн – несмотря на то, что устройство практически сразу было заблокировано.

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  1. /Экономика
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