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В Украину прибыла первая партия нефти от США: россияне в ярости

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В Одессу впервые в истории Украины была доставлена партия нефти от США.

Танкер Wisdom Venture, который шел под флагом Гонконга, доставил из Штатов 75 тысяч тонн нефти, сообщает пресс-служба Одесского морского порта.

Партию нефти закупила ПАО "Укртантнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

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"Новому грузопотоку из США будет предоставлено качественный сервис по перевалке. Нефтерайон порта представляет собой большой универсальный терминал пропускной способностью до 25 млн тонн в год и оснащен оборудованием для работы практически со всеми видами нефтеналивных грузов", – сообщил начальник Одесского порта Игорь Ткачук.

В порту также добавили, что следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе этого года.

Танкер Wisdom Venture

Танкер Wisdom Venture

port.odessa.ua

В России из-за доставки американской нефти разгневались и устроили истерику в сети.

"Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчет того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперед и с песней. Вот только на задний план ушел главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть", – написал в Facebook член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

Танкер Wisdom Venture

Танкер Wisdom Venture

port.odessa.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Украине открыли два новых месторождения газа и нефти.

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Место
УкраинаОдесса
Тег
нефть
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ёжи плакали, кололись но продолжали жрать кактус)))))))))
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3
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CARGO 100
CARGO 100
Американцы молодцы !!! Купили в Эстонии (по их цене) российскую нефть, арендовали танкер, накрутили ещё свой "интерес", зная, что эти лохи возьмут всё, если под флагом США и втюхали им её в Одессе ... Всё. Кто дурак в итоге?
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4
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Закон Порядок
Закон Порядок
CARGO 100, так это ж фирмА-доставлена партия нефти от США.ну прям как от Gucci
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Закон Порядок
Закон Порядок
а оркестр был.по нарядной бутылке с нефть раздавали?ну тогда не интересно.вот при порро уголек встречали так встречали.
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3
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Закон Порядок
Закон Порядок
для тех кто пропустил-смотреть стоя т.к.звучит гимн
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Закон Порядок
Закон Порядок
https://www.youtube.com/watch?v=ctz7dFfzfPk
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