В Украину на OLX пришла опасная мошенническая схема из России

Украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.

Об этом OBOZREVATEL рассказал один из читателей, едва не попавшийся на эту схему. Ему удалось "расколоть" мошенника, который в конце концов признался, что подобными аферами в Украине занимаются "команды" сразу в несколько сотен людей.

Как действует схема

"У меня в чате дома обсуждали новую мошенническую схему на OLX. Один из соседей почти повелся", – рассказал читатель OBOZREVATEL.

Схема обычно выглядит так:

Человек находит товар, договаривается о его покупке через OLX доставку. Оформляет заказ. Через какое-то время продавец говорит, что не может активизировать доставку, мол, есть какие-то проблемы. Потом продавец говорит. что сайт OLX ему прислал сообщение, что доставка призаморожена в связи с тем, что есть вероятность, что аккаунт хотели вскрыть злоумышленники. Покупатель получает СМС якобы от OLX, что заказ заблокировали и его просят обратится в службу поддержки и деактивировать его, чтобы получить деньги назад. При этом высылают ссылку с адресом якобы службы поддержки с чатом (вроде olx.ua.help/). Однако это поддельная ссылка, которая не имеет отношения к OLX.ua, а принадлежит злоумышленникам. В этом чате мошенники пытаются убедить, что была хакерская атака на аккаунт и "служба поддержки" решила проверить, действительно ли настоящий покупатель заказывает товар. После этого мошенники извиняются и выставляют форму для вторичного заказа товара. Однако это и есть ловушка, и в форму ни в коем случае нельзя вводить свои данные.

"Меня остановило то, что я никогда не общался со службой поддержки OLX по чату, только по электронной почте. И то – я успел внести данные карточки, но сразу заблокировал. Сегодня моя карточку "прощупали" – пытались снять небольшую сумму. При чем, не в гривнях, а в рублях", – рассказал читатель.

Мошенничество на OLX

Мошенничество на OLX

Кто стоит за схемой

Читатель OBOZREVATEL рассказал, что проверил ссылку, которую получил от злоумышленников. Она ведет к сайту, который зарегистрирован в Ростове-на-Дону (Россия), а не в США, как у настоящего OLX.ua.

Проверка мошеннического сайта

Проверка настоящего сайта

Проверка мошеннического сайта

Читатель рассказал, что вступил с мошенниками в переписку и они признались, что действительно работают из Ростова. В их "офисах", которые обманывают людей в Украине, по несколько сотен человек. А некоторые организации, которые дурят россиян, насчитывают и по 500 человек.

Фрагмент переписки с мошенниками

Фрагмент переписки с мошенниками

Фрагмент переписки с мошенниками

Фрагмент переписки с мошенниками

Как сообщал OBOZREVATEL, на известном интернет-ресурсе OLX можно стать жертвой мошенников. Один из мошеннических колл-центров был обнаружен в стенах следственного изолятора.

Организаторы мошеннических рассылок из России в украинском чатах мессенджеров прибегли к новому уловки. Теперь их проводят не анонимные боты, а якобы реальные люди.