В Украине ввели карантин: банки сказали, хватает ли у них налички

В украинских банках заявили, что аномального спроса на наличные деньги нет ни в Киеве, ни по всей стране.

Об этом OBOZREVATEL сообщили представители нескольких учреждений. Там говорят, что все спокойно, к тому же большинство расчетов сейчас происходит по безналу.

Ажиотажа на наличку нет

"Мы не отметили сегодня никакой активности по Украине. Возможно, ситуация изменится в ближайшие дни. Но я сомневаюсь. Большинство людей рассчитываются безналично. Особенно если речь о крупных покупках. Даже более половины наших пенсионеров сейчас рассчитываются банковской картой. Я думаю, у наших людей немного другие проблемы. И это не коронавирус", – сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Нет проблем и с валютой. Об этом OBOZREVATEL сказал Игорь Львов, управляющий директор банка "Кредит-Оптима".

"Никакого ажиотажа вокруг банкоматов нет. Нет проблем и с валютой. Она есть в обменниках. Курс валюты даже немного упал. Я думаю, что ситуацию раскачивают спекулянты. Нацбанк выбросил на рынок валюту – $250 млн. Надо будет – еще выбросит. Это рынок, это нормально", – говорит Львов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.

Во время карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, который введен с 12 марта по 3 апреля, украинцы могут взять неоплачиваемый отпуск для ухода за ребенком.

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