В Украине Зеленский хочет обвалить курс до 30 грн: что будет с коммуналкой, газом и ценами

В Украине, если задачу президента Владимира Зеленского выполнят и курс доллара повысят до 30 грн/$, инфляция ускорится на 2,2 процентных пункта, подорожает коммуналку, бензин и газ.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Чтобы искусственно поднять курс доллара, Нацбанк должен активно печатать гривню (это увеличит спрос на валюту), и самостоятельно скупать доллары с рынка. Сделать это можно очень быстро, вот только плачевных последствий после этого не избежать.

Сейчас, несмотря на глубокий экономический кризис, ни скачка цен, ни резкого подорожания доллара нет, добавляет финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Если же напечатать гривню, количество денег в экономике увеличится, вырастет спрос на товары и услуги. Но практически сразу же после этого вырастут цены. Что может изменится:

Инфляция будет расти следом за курсом. В Украине примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Следом за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

По подсчетам Владимира Мазуренко, при резком подорожании доллара до 30 грн/$, рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 2,2 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 30 грн может вырасти в цене на 30-45 копеек).

Следом за газом и бензином, но с определенным отставанием, начнут расти в цене и другие коммунальные услуги: горячая вода, отопление и даже холодная вода и электроэнергия.

Как могут изменится цены при курсе в 30 грн/$:

бананы: с 28-30 до 36 грн за кг;

газ: с 2,7 до 3-3,15 грн за кубометр (без учета абонплаты);

общий рост цен: с 6 до 8,2% в 2020 году;

горячая вода: с 97 до 108 грн за кубометр воды в Киеве.

К примеру, килограмм бананов в супермаркетах в среднем стоит $ 1,2. Если сейчас это 31,5 грн, то к концу следующего года – 36,1 грн за килограмм.

Квартиры и машины. В Украине рынок недвижимости и авто также привязан к стоимости доллара. Все цены зафиксированы в американской валюте, хотя и платятся в гривнях. К примеру, квартира в Киеве, которая сейчас продается за 1 млн 80 тыс. грн, после обещанного курса в 30 грн будет стоить уже 1 млн 200 тыс. грн. Такая же ситуация и с машинами. Их пригоняют из-за границы, цены фиксируют в долларах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.